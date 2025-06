香港ディズニーリゾートでは、2025年夏「史迪仔(スティッチ)」イベントが開催されました。

限定グリーティング、グッズ、コラボメニューをレポートします。

香港ディズニーリゾート『リロ&スティッチ』スペシャルイベント

開催期間:2025年5月25日〜6月26日

開催場所:香港ディズニーランド・リゾート全域

実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念し、香港ディズニーリゾート全体が「スティッチ」一色に染まります。

現地限定のスペシャルイベントとして、キャラクターグリーティングや限定グッズ、コラボメニューなど幅広く展開されました。

「スティッチ」キャラクターグリーティング体験

イベント期間中は「探検世界(アドベンチャーランド)」エリアにて、「スティッチ」と「リロ」が登場!

ゲストは「スティッチ」たちと直接会話したり、一緒に写真を撮ったりとキャラクターグリーティングを楽しめます☆

また、「明日世界(トゥモローランド)」エリアでは、「エンジェル」とともに「スティッチ」がサプライズで登場!

イベント期間限定の特別演出やパーク全体でのキャラクター登場も数多く実施されました☆

アニメーションアート教室「スティッチ」を描く特別体験

パーク内のアニメーションアート教室では、プロの指導のもと、「スティッチ」のイラストを描くワークショップが開催されます。

自分だけの「スティッチ」アートを手作りでき、完成作品は大切な思い出として持ち帰ることができます。

家族や友人と一緒に楽しむこともできる人気アクティビティです。

NRGポット「スティッチ」スペシャルメニュー

「明日世界(トゥモローランド)」エリアにあるNRGポットでは、「スティッチ」の世界観をモチーフにした限定メニューが販売されました。

スティッチ・ハワイアンピザ

価格:78香港ドル

ブルーやイエローのポップな彩りが特徴的なハワイアンピザは、「スティッチ」の元気なイメージをそのまま表現。

具材や見た目にもこだわったメニューです☆

スティッチ・カップケーキ

価格:58香港ドル

鮮やかなブルーのクリームと、「スティッチ」の顔をかたどったデコレーションが目を引くカップケーキ。

イベントロゴやキャラクターイラストがあしらわれ、見た目にも楽しめるスイーツです。

スクランプ・ケーキ

「スクランプ」をイメージしたチーズケーキ。

濃厚なチーズの風味が楽しめます。

スティッチの日、当日には626のケーキを抱える「スティッチ」のコーヒーアートもトゥモローランドに登場しました☆

「スティッチ」と最高の思い出がつくれるスペシャルイベント。

香港ディズニーリゾート『スティッチ』スペシャルイベントの紹介でした。

