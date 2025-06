ファミチキの新フレーバー「ファミチキ レッド」が、期間限定で全国のファミリーマートに登場!

ガツンと旨くて、ジワジワ辛い「旨辛」な「ファミチキ」です☆

ファミリーマート「ファミチキ レッド」

価格:248円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートから、ファミチキの新フレーバー「ファミチキ レッド」が登場!

初めての激辛ブームは1980年代と言われており、その後、アジア系の激辛グルメの流行、ハバネロ料理の流行、山椒などのしびれ系の流行など、様々な激辛のブームが巻き起こっています。

現在は第5次激辛ブームに入り、トレンドの辛さは「旨辛」です。

刺激的な辛さだけではなく、辛さの中に旨みもしっかり感じられる「旨辛グルメ」のニーズが高まっています。

2001年から発売している定番人気の「スパイシーチキン」や、期間限定の「ファミチキ(ハバネロホット)」「ファミチキ(トリプルペッパー)」など、数々の辛いチキンを販売してきた「ファミリーマート」

今回発売される「ファミチキレッド」は、ファミリーマートの看板である「ファミチキ」の旨さと調和する王道の辛さを追及した味わいに仕上げられています。

ガツンとした旨みを感じた後に、ジワジワと辛さを感じる仕立てです。

ファミチキならではのジューシーな肉汁とザクっとした衣を残しつつ、複数のチリペッパーを使用することで、辛さ以外の香りやキレ、旨みなど、辛さの奥行きを実現しています!

クリスピーチキン(ハバネロホット)

価格:189円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300店

2021年より発売されている、毎年暑い季節に大人気の「クリスピーチキン(ハバネロホット)」も同時発売!

さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しめる逸品です。

「ハバネロ」を使用した刺激的な辛さがやみつきになる味わいに仕上げられています。

TVCM『ファミチキ レッド「待ってた」篇』

TVCM放映開始:2025年6月24日(火)

出演者:八木莉可子

放映地域:全国(一部地域を除く)

「ファミチキ レッド」のTVCMも放映開始!

八木莉可子さんがおいしそうに「ファミチキ レッド」にかぶりついています☆

最近人気の旨辛味が楽しめる、「ファミチキ」待望の新作フレーバー!

「ファミチキ レッド」と「クリスピーチキン(ハバネロホット)」は、2025年6月24日(火)から全国のファミリーマートにて販売開始です。

イーブイとその進化形をイメージしたスイーツやドリンク!ファミリーマート「ポケモン」タイアップ イーブイとその進化形をイメージしたスイーツやドリンク!ファミリーマート「ポケモン」タイアップ 続きを見る

【実食レポ】爽快感たっぷりな全14種類が大集合!ファミリーマート「チョコミント」フェア2025 【実食レポ】爽快感たっぷりな全14種類が大集合!ファミリーマート「チョコミント」フェア2025 続きを見る

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%で表示しています

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合があります

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 待望の旨辛味!ファミリーマート「ファミチキ レッド」 appeared first on Dtimes.