クラウン エステートにクラウン専門店専用の特別仕様車「THE LIMITED-MATTE METAL」を発売

トヨタは2025年6月13日、クラウン専門店「THE CROWN」専用特別仕様車として、クラウン エステートRS THE LIMITED-MATTE METAL(ザ リミテッド マットメタル)を発売した。価格は890万円。今回のエステートでクラウンシリーズの「THE LIMITED-MATTE METAL」はすべて出そろった。クラウン エステートRS THE LIMITED-MATTE METALは、2.5Lプラグインハイブリッドシステムを搭載したRSグレードをベースに、専用ボディカラーのマットメタル塗装を施し、光沢感のある専用の内装色ブラックラスターを特別装備したもの。汚れがつきやすく、手入れが大変というマット塗装のデメリットを解消すべく、ボディ最表面に「特殊表面処理(TMコート)」を採用。匠の技術で薄膜かつ均一に仕上げ、マットの外観に影響を与えることなく、持久力のある防汚性、汚れ除去性を実現。マット塗装ボディの手入れを楽にしている。マットブラックの21インチアルミホイールは専用装備かと思いきや、ベースとなっているRSグレードのエアロホイールカバーを廃したうえでセンターオーナメントを特別装備したものなのだ。先進的で高級感のあるデザインのRSグレードのホイールだが、カバーを外すだけでスポーティな印象になる。インテリアにおいては、インパネに「THE LIMITED-MATTE METAL」専用のレーザー加飾を刻印。シートはレッドステッチ付きの本革スポーツシートを採用。シフトノブのオーナメントは、ウォームスティールからピアノブラックへ変更されている。さらに、RSグレードにはオプション設定のデジタルキーが標準装備となり、スマートフォンを車両のキーとして使用できる。[クラウン エステートRS THE LIMITED-MATTE METAL概要]価格:890万円取り扱い店舗:THE CROWN(千葉中央/東京虎ノ門/横浜都筑/愛知高辻/大阪千里/福岡天神)〈文=ドライバーWeb編集部〉