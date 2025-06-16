通貨オプション　ボラティリティー やや低下、ドル円１週間１１．３％付近
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.34　8.89　8.54　8.36
1MO　10.75　8.30　8.18　7.69
3MO　10.62　7.95　8.63　7.60
6MO　10.56　7.83　9.12　7.76
9MO　10.37　7.69　9.35　7.83
1YR　10.26　7.70　9.55　7.94

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.85　10.21　10.15
1MO　9.88　10.03　9.27
3MO　9.97　9.91　8.86
6MO　10.23　10.11　8.82
9MO　10.38　10.11　8.64
1YR　10.45　10.23　8.63
東京時間16:55現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは１１．３％付近と、東京午前の１１．８％付近からやや低下している。週末にイスラエルとイランの紛争が激化しているが、週明けの市場は比較的落ち着いた展開となっている。今週発表される日銀、米ＦＯＭＣ、スイス中銀、英中銀などの金融政策発表を控えて待ちのムードもあるもよう。