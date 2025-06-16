通貨オプション ボラティリティー やや低下、ドル円１週間１１．３％付近 通貨オプション ボラティリティー やや低下、ドル円１週間１１．３％付近

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通貨オプション ボラティリティー やや低下、ドル円１週間１１．３％付近

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 11.34 8.89 8.54 8.36

1MO 10.75 8.30 8.18 7.69

3MO 10.62 7.95 8.63 7.60

6MO 10.56 7.83 9.12 7.76

9MO 10.37 7.69 9.35 7.83

1YR 10.26 7.70 9.55 7.94





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 10.85 10.21 10.15

1MO 9.88 10.03 9.27

3MO 9.97 9.91 8.86

6MO 10.23 10.11 8.82

9MO 10.38 10.11 8.64

1YR 10.45 10.23 8.63

東京時間16:55現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは１１．３％付近と、東京午前の１１．８％付近からやや低下している。週末にイスラエルとイランの紛争が激化しているが、週明けの市場は比較的落ち着いた展開となっている。今週発表される日銀、米ＦＯＭＣ、スイス中銀、英中銀などの金融政策発表を控えて待ちのムードもあるもよう。

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