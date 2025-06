7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FI RST の公式サイトが2日(日本時間)までに更新され、RY OKI 三山凌輝 )が海外公演4公演を体調不良で欠席することを発表した。公式サイトでは「『BE:FI RST World Tour 2025 -Who is BE:FI RST ?-』 ロンドン 、パリ、アムステル ダム 、フランクフルト公演 RY OKI の出演に関するお知らせ」と題し、「BE:FI RST のRY OKI が体調不良のため医師の診察を受けた結果、一定期間の静養が必要と診断されました」と報告。「治療に専念し万全の状態で復帰できるよう『BE:FI RST World Tour 2025 -Who is BE:FI RST ?-』6月1日(日) ロンドン 公演を含む以下公演の出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と伝えた。 ロンドン 公演、パリ公演(6月3日)、アムステル ダム 公演(4日)、フランクフルト公演(6日)は、RY OKI を除く6人で開催する。

続けて「RY OKI の出演を楽しみにお待ちいただいておりましたファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけし、また開催直前のご連絡になりましたことを心よりお詫び申し上げます」と 謝罪 。「発表された活動休止までの数少ない公演が7人で行えず誠に申し訳ございません。一日でも早く元気な姿で皆さまの前に戻ってこられるよう、回復に向けて努めてまいります」とした。三山(RY OKI )は『週刊 文春 オンライン』で、過去に人気 YouTuber との間で婚約をめぐるトラブルがあったと報じられたことをめぐり、所属事務所「Flash Up etoile」から独立し、「BMSG」に所属するBE:FI RST としての活動については、7月5日開催のワールドツアー・ シンガポール 公演をもって、一時休止することが発表されていた。【報告全文】『BE:FI RST World Tour 2025 -Who is BE:FI RST ?-』 ロンドン 、パリ、アムステル ダム 、フランクフルト公演 RY OKI の出演に関するお知らせいつもBE:FI RST を応援していただき、誠にありがとうございます。このたび、BE:FI RST のRY OKI が体調不良のため医師の診察を受けた結果、一定期間の静養が必要と診断されました。治療に専念し万全の状態で復帰できるよう『BE:FI RST World Tour 2025 -Who is BE:FI RST ?-』6月1日(日) ロンドン 公演を含む以下公演の出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました。6/1(日) ロンドン 公演6/3(火)パリ公演6/4(水)アムステル ダム 公演6/6(金)フランクフルト公演上記の公演は、RY OKI を除くメンバー6名でパフォーマンスさせていただきます。RY OKI の出演を楽しみにお待ちいただいておりましたファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけし、また開催直前のご連絡になりましたことを心よりお詫び申し上げます。RY OKI のみ出演を見合わせる形となりますことから、チケットの払い戻しはいたしかねます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。発表された活動休止までの数少ない公演が7人で行えず誠に申し訳ございません。一日でも早く元気な姿で皆さまの前に戻ってこられるよう、回復に向けて努めてまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。