¿·²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥­¥ã¥Î¥ó¥Ü¡¼¥ë 2025¡×¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó

音楽フェス「キャノンボール(CANNONBALL) 2025」が、2025年8月10日(日)・11日(月・祝)に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される。

新音楽フェス「キャノンボール」さいたまスーパーアリーナで開催

今回が初開催となる「キャノンボール」は、日本を代表するアリーナ「さいたまスーパーアリーナ」で行われる真夏の音楽フェス。巨大アリーナという快適な環境の中で、日本を代表する人気アーティストたちのライブが楽しめる。

ホルモンやUVER、緑⻩色社会ら出演

記念すべき開催1年目となる2025年は、マキシマム ザ ホルモンやUVERworld(ウーバーワールド)、緑⻩色社会、WANIMA(ワニマ)、マカロニえんぴつ、Saucy Dog(サウシードッグ)、sumika(スミカ)、ano(あの)、imase(イマセ)、indigo la End(インディゴ ラ エンド)ら豪華アーティストたちの出演が決定している。

出演アーティスト

■8月10日(日)

Saucy Dog / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / 04 Limited Sazabys / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / 緑⻩色社会

...and more



■8月11日(月・祝)

アイナ・ジ・エンド / ano / imase / indigo la End / UVERworld / BE:FIRST / WANIMA

...and more



※第2弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「キャノンボール 2025」

開催日:2025年8月10日(日)・11日(月・祝)

会場:さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市中央区新都心8)

チケット

■2次先行受付(抽選)

受付期間:5月30日(金)12:00〜6月8日(日)23:59

■一般発売

発売日:6月28日(土)10:00〜

チケット料金:

・アリーナスタンディング 14,000円

・スタンド S 指定席 15,000円

・スタンド SS 指定席 17,000円

