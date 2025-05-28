本日の予定【発言・イベント】
9:00 氷見野日銀副総裁、ウィリアムズNY連銀総裁、日銀国際コンファランス出席（質疑応答あり）
11:10 内田日銀副総裁、ウォラーFRB理事、ロンバルデッリ英中銀副総裁、日銀国際コンファランス「グローバル経済における金融政策」出席
12:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本40年利付国債入札（5000億円程度）
13:55 内田GPIF理事長、イベント講演
16:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、スウェーデン中銀金融安定報告発表
17:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（4月）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、慶応義塾大学主催イベント出席（質疑応答あり）
29日0:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、オーストリア中銀・スイス経済研究所共催年次会議出席
0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
3:00 米FOMC議事録（5月6日-7日開催分）
5:20 エヌビディア四半期決算
6:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
日銀金融研究所主催国際コンファランス「金融政策の新たな課題」開催（～28日）
OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合（オンライン）
※予定は変更することがあります
11:10 内田日銀副総裁、ウォラーFRB理事、ロンバルデッリ英中銀副総裁、日銀国際コンファランス「グローバル経済における金融政策」出席
12:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本40年利付国債入札（5000億円程度）
13:55 内田GPIF理事長、イベント講演
16:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、スウェーデン中銀金融安定報告発表
17:00 ECBユーロ圏消費者インフレ期待（4月）
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、慶応義塾大学主催イベント出席（質疑応答あり）
29日0:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、オーストリア中銀・スイス経済研究所共催年次会議出席
0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 米5年債入札（700億ドル）
3:00 米FOMC議事録（5月6日-7日開催分）
5:20 エヌビディア四半期決算
6:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
日銀金融研究所主催国際コンファランス「金融政策の新たな課題」開催（～28日）
OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合（オンライン）
※予定は変更することがあります