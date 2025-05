ラクスルといいねAIが業務提携！CHANGE「まる投げ出張動画」

CHANGEが提供するAIによるSNS運用支援ツール「いいねAI」は、ラクスル株式会社が展開する「まる投げ出張動画」との業務提携を発表しました。

CHANGEが提供するAIによるSNS運用支援ツール「いいねAI」は、ラクスル株式会社が展開する「まる投げ出張動画」との業務提携を発表。

これにより、動画コンテンツ制作に不安を抱える中小企業や店舗経営者も、高品質な動画とSNS運用支援をワンストップで実現できる新しいプランが誕生しました。

■提携プランの内容

今回の業務提携により、「まる投げ出張動画(月4本撮影)」と「いいねAIベーシックプラン(またはベーシックOneプラン)」を組み合わせたセット販売を開始します。

・月4本の動画撮影・編集を全国対応で提供(交通費込み)

・納品は即時対応、SNSにすぐ活用可能

・動画の企画・台本は、いいねAIが自動生成。

準備の手間不要

動画マーケティングに初めて取り組む企業様でも、企画から制作、SNS投稿まで“完全おまかせ”で導入できる画期的な内容となっています。

■1本単位の動画発注も可能に

また、いいねAIの「発注相談」機能からは、1本単位でラクスルに動画発注が可能に。

SNSでの動画活用を始めたいが、何から始めればいいかわからないという方にも、気軽に利用できます。

「動画がないからSNSが始められない」

そんなお悩みを、AIとプロの動画制作でゼロにします。

