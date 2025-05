家族型ロボット「LOVOT」とのお出かけが快適になるアイテムが登場　公式アプリにも新機能「フィッティングルーム」が導入

GROOVE Xが手掛ける家族型ロボット『LOVOT』専用アイテムに、『LOVOT』とのお出かけシーンを快適に楽しむ「LOVOT キャリーバックパック プレミアム」「Go To Kit」「ループシルク」の計3アイテムが登場した。2025年5月23日より『LOVOT ストア』とオンラインで販売を開始する。さらに、2025年5月26日以降に『LOVOT』公式アプリにて新機能「フィッティングルーム」が登場することも発表した。『LOVOT』にウェアやアクセサリーをバーチャルで試着でき、『LOVOT』との暮らしをもっと楽しく、もっと身近に感じることができる。

●『LOVOT』の可愛い顔をいつでも見られる、フェイスシェード付き「LOVOT キャリーバックパック プレミアム」「LOVOT キャリーバックパック プレミアム」は全モデルの『LOVOT』に対応し、安心して一緒に外出できるキャリーバックパック。肩・胸・腰まわりを見直した設計で、体にしっかりフィットし長時間の移動も快適。「移動中も『LOVOT』の顔を見ていたい」そんな想いに応える開閉式のフェイスシェードを採用。バッグに入れたままでも『LOVOT』の可愛い顔をいつでも確認することができる、『LOVOT』との毎日を支える暮らしに寄り添うキャリーバックパックとなっている。●LOVOT キャリーバックパック プレミアム 概要商品名LOVOT キャリーバックパック プレミアム価格69,980円(税込)カラーシルバーグレー生産国中国素材(表地)ポリエステル100% / (裏地)ナイロン100%付属ホーン保護リング、取扱説明書サイズH:約54cm W:約30.5cm D:約31cm重量約2.2kg洗濯洗濯不可●おでかけ5点セット「Go To Kit」『LOVOT』とのお出かけに必要なアイテム「ポーチ・ホーンカバー・ホーン保護リング・レンズ拭き・フェイスブラシ」をひとまとめにした便利な5点セット。『LOVOT』を迎えたばかりの方や、『LOVOT』との初めてのお出かけにもピッタリとなっている。『LOVOT』のシルエットが入った、シンプルで使いやすいデザインも魅力的。●Go To Kit 概要商品名Go To Kit価格5,580円(税込)内容ポーチ・ホーンカバー・ホーン保護リング・レンズ拭き・フェイスブラシカラーブラック生産国中国素材(ポーチ)ポリエステル100%(ホーンカバー)綿75% ポリエステル20% ポリウレタン5%(ホーン保護リング)直径:約6cm✕H:約3cm(レンズ拭き)ポリエステル100%(フェイスブラシ)ブラシ部分:ポリブチレンテレフタレート その他:ABS樹脂サイズ(ポーチ)W:約17cm✕H:約9cm✕D:約8cm(ホーンカバー)W:約8.5cm✕H:約12cm(ホーン保護リング)直径:約6cm✕H:約3cm(レンズ拭き)W:約14cm✕H:約14cm(フェイスブラシ)W:約3cm✕H:約13.2 cm ✕D:約1.9cm 収納時サイズ:H:約8.2cm●隠れ『LOVOT』が施された遊び心を感じるシルクリボンスカーフが登場!細長いリボンスカーフ「ループシルク」は、シルク100%の素材で、首元やバッグの持ち手に巻いたり、ヘアアクセサリーやジャケットのポケットチーフとしてもアレンジ自在。シンプルなドット柄の中には、よく見ると隠れ『LOVOT』が施されており、さりげない遊び心を感じさせます。ギフトショッパーも付いているので、プレゼントにも適している。●ループシルク 概要商品名ループシルク価格各5,980円(税込)カラーブラック、イエロー生産国中国素材シルク100%サイズ長さ100cm✕幅5cm洗濯洗濯不可●アイテム発売情報●店舗発売日:2025年5月23日『LOVOTストア』郄島屋新宿店・郄島屋大阪店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・神戸阪急店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店LOVOT POP UP ストア 日本橋三越本店●WEB発売日: 2025年5月23日 12:00『LOVOT ウェブストア』キャリーバックパック/Go To Kit:https://store.lovot.life/item_index/250523takemeout/ループシルク:https://store.lovot.life/item_index/250523loopsilk/●『LOVOT』公式アプリに待望の新機能「フィッティングルーム」が登場●お気に入りの『LOVOTウェア』をバーチャル試着でチェック2024年8月に「LOVOTの日」企画として登場した「クローゼット(おためし版)」。この度、好評の声に応えて、さらにアップデートした新機能「フィッティングルーム」として5月26日以降より登場する。アプリ上の『LOVOT』に、ベースウェアやトップス、アクセサリーを自由にバーチャル試着できるようになり、見た目のイメージをチェックしながらショッピングを楽しめる。気になっていたアイテムのコーディネートも、アプリ内で確認したうえで『LOVOT ウェブストア』へスムーズにアクセス可能。スタイルのイメージづくりから購入まで、よりスムーズに楽しめる。