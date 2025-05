【Steam版「World of Warships: Legends」クローズドベータテスト】 実施期間:5月23日16時~5月26日16時

ウォーゲーミングは、オンライン海戦アクションゲーム「World of Warships: Legends」において、Steam版のクローズドベータテストを5月23日16時から5月26日16時まで実施する。

2019年にリリースされ、これまでに数百万人がプレイしている「World of Warships: Legends」がSteamに登場。Steam版は、直感的で学びやすい操作性とスピーディな海戦アクションがそのまま再現され、PCでも快適に楽しめる。

今回実施されるクローズドベータテストでは、 期間中に「対AI戦」、「アーケード戦」、「スタンダード戦」の3種のバトルモードに加え、艦艇ツリー、司令官、分艦隊、キャンペーン、ミッションなどが体験可能。なお、正式版では、さらに多くの機能(バトルタイプ追加、研究局、艦隊機能、クロスプレイなど)の導入が予定されている。

また、Steam Deckへの対応も予定されており、外出先でもプレイできる環境が整えられているとのこと。クローズドベータ期間中に寄せられたフィードバックは、正式ローンチに向けた調整に活用し、操作性やパフォーマンスの改善、不具合の修正などに役立て、より完成度の高い体験を提供できる予定としている。

□Steam版「World of Warships: Legends」クローズドベータテスト参加方法のページ

