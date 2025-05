Googleが自社のロゴアイコンとして使用している「G」のデザインを変更したことが報じられています。Google updating its ‘G’ icon for the first time in 10 yearsGoogle just changed its ‘G’ logo | The Vergehttps://www.theverge.com/news/664958/google-g-logo-gradient-design-change

Googleのロゴはこれまで何度もデザインの改良が行われてきました。1997年に設立したGoogleのロゴがこれで、1998年9月27日まで使われました。1998年9月28日から同年10月29日まで使われたロゴが以下で、Baskerville Boldというフォントを使っているのが特徴。既に青・赤・黄色・緑を使ったデザインというところで今のものに近いですが、Gの部分が緑色になっています。1998年10月30日から1999年5月30日までのロゴ。「!」マークが末尾についています。また、Gが青色になりました。1999年5月31日から2010年5月5日まで使われたロゴ。「Catull」というフォントを使っており、「!」は削られました。2010年5月6日から2013年9月18日まで使われたロゴは、影が少し浅くなり、2つ目の「o」の色合いが少し変わっています。2013年9月19日から2015年8月31日まで使われていたロゴからは影が完全になくなり、フラットデザインに。2015年9月1日から今に至るまで使われているロゴはこんな感じ。「Product Sans」というフォントに変更されています。色の配列は以前と同じ。この2015年9月1日のロゴ変更と共に一新されたのが、Gのロゴアイコンです。Product Sansフォントの「G」が赤・黄色・緑・青の4色で構成されています。元々はGoogleのFaviconで、ウェブブラウザのURL欄やタブに表示されていたものでした。その後、アプリのアイコンにも使われるようになったことで、社名ロゴと並んで周知されています。そして、10年ぶりに更新されたGのロゴアイコンがこれ。形状はほぼ同じですが、4色がグラデーションになっています。この新しいGのロゴアイコンは、記事作成時点ですでにiOS版とAndroid版のGoogleアプリに使われています。Googleの社名ロゴやその他サービスのアイコンのデザインが変更されるかどうかは記事作成時点で不明です。