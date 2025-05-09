地元のダンスチームや社会人バンドもパフォーマンスを披露も！四天王寺大学「第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運」
四天王寺大学は、地元企業の篠原陸運と連携し、野外音楽フェス「第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運」を、2025年5月25日(日)に篠原陸運本社トラックステーションにて開催します。
四天王寺大学「第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運」
日時 ：2025年5月25日(日)10時〜17時30分
場所 ：篠原陸運トラックステーション
(大阪府羽曳野市尺度391-2)
入場料：無料 ※駐車スペース有
出演 ：・四天王寺大学学生
(コーラス部、フォークソングクラブ、
コピーダンス同好会、軽音楽部、吹奏楽部、
アコースティックバンド部)
・Last Star(四天王寺大学卒業生)
・Tae’s Band
・ヒロダンスカンパニー
・THE MONKEY BIRD 他
主催 ：四天王寺大学・株式会社篠原陸運
協賛 ：チョーヤフーズ株式会社
後援 ：大阪はびきの観光局
※内容は変更となる場合があります。
四天王寺大学は、地元企業の篠原陸運と連携し、野外音楽フェス「第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運」を、2025年5月25日(日)に篠原陸運本社トラックステーションにて開催。
2回目となる今回の開催は、四天王寺大学に所属する有志学生が実行委員を務め、イベントの企画・運営を行います。
当日は、四天王寺大学の学生によるダンスや演奏パフォーマンスに加え地元のダンスチームや社会人バンドもパフォーマンスを披露します。
また、キッチンカーも多数出展予定です。
ドリンクやフードを片手に各々で音楽を楽しめます！
ハビキノソニックチラシ
ハビキノソニックタイムテーブル
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