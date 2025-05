【一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party】 6月6日 発売予定 価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party」を6月6日に発売する。価格は1回750円。

本製品は、映画「ハリーポッター」シリーズに登場するお菓子をモチーフにしたグッズがランナップしており、A賞には「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」がルームライトで表現されたグッズや、ビッグトートバッグ、キャニスター、ゴブレットグラス、メラミンプレート、ジッパーバッグ、アクリルオーナメントチャーム、ステッカーなどが用意されている。

「一番くじ Harry Potter Magical Sweets Party」

【ラインナップ】

A賞 バーティー・ボッツの百味ビーンズ ライト B賞 ビッグトートバッグ C賞 蛙チョコレート キャニスター D賞 ゴブレットグラス E賞 メラミンプレート F賞 ジッパーバッグ G賞 アクリルオーナメントチャーム H賞 ステッカー ラストワン賞 バースデーケーキ クッション

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。