ÀîºêF¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ìACLE½àÍ¥¾¡¡¡Ãæ2Æü¤Î3Ï¢Àï&´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎµÕ¶¤òÄ·¤ÍÊÖ¤»¤º¡¡»àÎÏ¿Ô¤¯¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ
¡ÚAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Û¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸ 2¡Ý0 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î4Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¨¤¹¤®¤ë¡Ä¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥êFW¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¡×¤ÇÀèÀ©ÅÀ
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î4Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤ÈÂÐÀï¡£0¡¼2¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È8¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î½¸Ãæ³«ºÅ¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£ÀîºêF¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡¼2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÂ³¤¯J¥ê¡¼¥°Àª4¥Á¡¼¥àÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¯¹ë¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤Ç3»î¹çÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀîºêF¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ëÀï¤«¤é5Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£4¡¼2¡¼3¡¼1¤òºÎÍÑ¤·GK¤Ï»³¸ýÎÜ°Ë¡¢DF¤Ï±¦¤«¤éº´¡¹ÌÚ°°¡¢¹â°æ¹¬Âç¡¢´Ý»³Í´»Ô¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï»³ËÜÍª¼ù¤È²Ï¸¶ÁÏ¤¬Ì³¤á¡¢2ÎóÌÜ¤Ï±¦¤Ë²ÈÄ¹¾¼Çî¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ËÏÆºäÂÙÅÍ¡¢º¸¤Ë¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇÁ°Àþ¤Ï¥¨¥ê¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃæ¡¢5Ê¬¤Ë¤Ï¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤ÎÀîºêF¤â11Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤³¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀîºêF¤â½ù¡¹¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·35Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°º¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥¬¥ì¡¼¥Î¤¬±¦Â¤ÇÊü¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢»³¸ý¤Î¼ê¤òÎ«¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤Î±¦¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀîºêF¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£39Ê¬¤Ë»°±ºñ¥ÂÀ¤¬Éé½ý¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò½Ð¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿42Ê¬¡¢¤½¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥±¥·¥¨¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤ÏÉé½ý¤·¤¿»°±º¤ò²¼¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤òÅêÆþ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿»°±º¤Ï´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¡¢ÀîºêF¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¥¨¥ê¥½¥ó¤ò²¼¤²¤Æ»³ÅÄ¿·¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥×¥ì¥¹¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀîºêF¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°®¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¤¬¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢64Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜ¤È²ÈÄ¹¤ò²¼¤²¤Æ¡¢Âç´ØÍ§æÆ¤È°ËÆ£Ã£ºÈ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Á´Àþ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤È76Ê¬¤Ë¤ÏÂç´Ø¤Î²£¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ËÆ£¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£78Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó°ËÆ£¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡84Ê¬¤Ë¤Ï²Ï¸¶¤ò²¼¤²¤Æ»³ÆâÆü¸þÂÁ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â²¡¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡£ÀîºêF¤Ï¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤ÎÈá´êÃ£À®¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÏÂç²ñ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë