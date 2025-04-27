ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤â¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤·¡×ÅÄÃæ·½¡¦±ÊÌî²ê°ê¤ò¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤À¤ÁêÈ¿±Ç¤Î¡ÈÎ¢»ö¾ð¡É
¡¡4·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿±ÊÌî²ê°ê¤Î¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡ÉÊóÆ»¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£µ»ö¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÌî¤¬ºÊ»Ò¤¢¤ë¿È¤ÎÅÄÃæ·½¤ÈÉÔÎÑ¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ·½¤È¤Î·ëº§¸å¤Ë°úÂà¡¢²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤¿¸µ½÷Í¥¤ÎÈþ¿ÍºÊ
È¾Ç¯°Ê¾å¤Î¡ÈÀø¹Ô¼èºà¡É
¡¡±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ç½é¶¦±é¡£¥¥à¤È¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Ï±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¤Î¾ðÊó¤òºòÇ¯½©¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÀø¹Ô¼èºà¡É¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¾ðÊóÆþ¼ê¤«¤éÊóÆ»¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿»ï¤Îµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ÈÉÔÎÑ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÇ®°¦¡¦¸òºÝ¡É¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¡¢¾Úµò¼Ì¿¿¤µ¤¨»£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬±®¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤ÇÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸À¤¤Æ¨¤ì¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄÃæ¤È±ÊÌî¡¢¤½¤·¤Æ¥¥à¤Î»öÌ³½ê¤ÏÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¤²óÅú¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥°¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤«·èÄêÅª¤Ê¿·¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥¥êÉÔÎÑ¤È¤ï¤«¤ë¾Úµò¤¬½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÁûÆ°¤¬¤³¤ì°Ê¾åÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ì¿¿»ïµ¼Ô¡Ë
¶È³¦¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ
¡¡ÅÄÃæ¤È±ÊÌî¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅ¥¿ì¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÊ»Ò»ý¤Á¤¬ÆÈ¿È½÷À¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤É¤³¤í¤«¡ÈÃëµ¢¤ê¡É¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ÆÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÎÉ¤É×¡¢ÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Î¥ê¤¬·Ú¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¼ò¥°¥»¤ä¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡É¡È¤¢¤ó¤ÊÃË¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡¢²Ä°¥ÁÛ¤Ë¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÈà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶È³¦¤Ç¤Ï¡È²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤â°Õ³°¤È¤ä¤ë¤Í¡É¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶½ãÇÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀ¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤¬¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Èà½÷¤Ï25ºÐ¡£¤â¤¦Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï°·¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¤Î»þÂå¡¢³Î¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢2¿Í¤È¤â»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ËÂç¤¤ÊÈóÆñ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡È·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Î¸ø±×À¤â¼Ò²ñÀ¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÊó¤¸¤í¡É¤È¡¢º£¤äÉÔÎÑÊóÆ»¼«ÂÎ¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤è¤Û¤É¤ÎÂçÊª¤«¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÊÆÉÔÂ¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÏÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½¥Í¥¿¤Ç¤â³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ï¥¦¥±¤Þ¤¹¤¬¡¢°Å¤¤ÏÃ¤äÉÔÎÑ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤äCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤äCM¤Î¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡2Ç¯Á°¤ËÂç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ËöÎÃ»Ò¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾Úµò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤â´Ø·¸¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ëö¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÊóÆ»¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ýÂ«¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÈÀ¤Áê¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£2¿Í¤¬Éé¤Ã¤¿½ý¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÀõ¤½¤¦¤À¡½¡½¡£