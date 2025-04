会話や 翻訳 、画像生成など様々なことができるAIの ChatGPT 。最近SNSでは ChatGPT に「ジブリ化して」と話しかけて、生成された自分のジブリ風イラストをアップすることが流行っている。そこで今回は、ジブリ風に変身した女性有名人たちの かわいい イラストを紹介していこう。2012年にインドネシアへ渡ったことが話題になった元AKB48・ 仲川遥香 は、インドネシア語で「どれが好きですか?」とつづり、ジブリ風になる前と後のソロショットを自身のインスタグラムに公開した。仲川のかわいらしい笑顔がばっちり再現されており、本当にアニメのヒロインのようだ。

この投稿を見たファンからは、日本語やインドネシア語で「ジブリ風はるかも かわいい 、すきー」「とても美しいですね」と、絶賛が相次いでいた。2013年の「乃木坂46」加入から2021年の卒業まで アイドル として輝き続け、現在は女優として活躍している 堀未央奈 もジブリ風に変身。「ジブリがだいすき」というコメントとともにインスタグラムで公開された画像には、イラスト化される前後の姿が収められている。海沿いの道を走るバスに乗ったノースリーブワン ピース の堀は、アニメのワンシーンのような美しさがあり、たくさんの「いいね!」が集まっている。モノマ ネタ レントの りんごちゃん は「スターティンポーズはむずかったみたいAI」とコメントし、自身の宣材写真をAIでイラスト化したものをインスタグラムに投稿。 りんごちゃん の優しい笑顔は見事に再現されているが、手が握りこぶしになっており、AIイラストは手や指の表現が苦手と言われる部分が出ている。コメント欄には「あ!惜しい〜!!!指先だけ!!」「ジブりんごたんはおてんば感が出てて かわいい 」「AIより、 りんごちゃん の方が かわいい 」「 かわいい し絶対 性格 いい」などの声が寄せられた。美人ギャル姉妹もAIでジブリ風美少女に変身■ゆみちぃ(木村友美) モデル や女優として幅広く活躍するゆみちぃ(木村友美)は、いちご狩りに行ったときの写真をジブリ風に。「いちご狩り行った時の写真ジブリ化した ChatGPT に『Restyle this image in Studio Ghibli style while keeping all details.』ジブリ化したい写真を送ったらできたよ ダイエット中はいちご13粒までなら食べていいんだって!」とつづった投稿には、イラストと実写を並べた比較ショットも収められておりどちらも かわいい 彼女の変身に、ファンは「ありゃいちごのように可愛い」「今のままでも可愛い過ぎる ダイエット必要がないよぉ」「生ゆみちぃもジブリゆみちぃも超絶可愛い過ぎる」などの声を上げている。■ゆきぽよ(木村有希)先述のゆみちぃの実姉で、同じく モデル やタレントとして活動するゆきぽよ(木村有希)もインスタグラムにジブリ風カットを投稿した。実写には、黒髪のゆきぽよが桜に囲まれて笑顔を浮かべるシーンが切り取られており、イラストのほうもかわいさはそのままにしっかりジブリ風になっている。コメント欄には「絵にも描けない美しさ」「桜も貴女も素敵です綺麗」「めちゃくちゃ可愛い」など、ファンの称賛が相次いだ。引用: 仲川遥香 」インスタグラム(@haruuuu_chan) 堀未央奈 」インスタグラム(@horimiona_official) りんごちゃん 」インスタグラム(@ringochan_0626)「ゆみちぃ」インスタグラム(@yumi_llol)「ゆきぽよ」インスタグラム(@poyo_ngy)