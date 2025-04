阪急うめだ本店にて、ディズニーグッズが集結するショッピングイベント「Disney THE MARKET」を2025年も開催!

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの時代を超えて愛されるキャラクターのグッズ約4,000種が並ぶスペシャル企画です☆

Disney THE MARKET(ディズニー・ザ・マーケット)2025 in 阪急うめだ本店

開催期間:2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月)

スケジュール:

前半:2025年4月29日(火・祝)〜5月4日(日・祝)

後半:2025年5月5日(月・祝)〜12日(月)

※最終日は午後5時終了

開催場所:阪急うめだ本店9階 催場

阪急うめだ本店にて、2025年も「Disney THE MARKET」を開催。

ディズニーをはじめ、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズから、時代を超えて愛され続けているキャラクターグッズ約4,000種が大集結します。

“マジックアワー”をテーマにした新グッズを中心に、阪急うめだ本店限定や先行販売などが一堂に会するショッピングイベント。

新世界をテーマにしたフォトスポットやグッズなど、大阪ならではのラインナップにも注目です☆

阪急うめだ本店限定グッズ

大阪ならではの阪急うめだ本店限定グッズが登場。

うめだデザインのグッズや、「ミッキー&フレンズ」が実世界に登場する「ミッキー・イン・リアル・ライフ」からは「ミッキー&フレンズ」が大阪・新世界で楽しむデザインが使用されています。

トートバッグ/キーホルダー/手ぬぐい

グッズ名・価格:

・トートバッグ 3,520円(税込)

・キーホルダー 880円(税込)

・手ぬぐい 1,100円(税込)

”うめだ”のロゴがインパクト抜群なトートバッグやキーホルダー、手ぬぐいがラインナップ。

中央にレトロなタッチで描かれた「ミッキーマウス」も注目度満点です。

ミッキー・イン・リアル・ライフ〈パープル〉巾着/カップ/Tシャツ/トートバッグ

グッズ名・価格:ミッキー・イン・リアル・ライフ〈パープル〉

・巾着 880円(税込)

・カップ(ミッキー/ミニー)各880円(税込)

・Tシャツ 5,500円(税込)

・トートバッグ 4,400円(税込)

パープルを基調にした「ミッキー・イン・リアル・ライフ」デザイン。

「ミッキー&フレンズ」の集合アートを使用した、デイリーに活躍してくれるグッズです。

ミッキー・イン・リアル・ライフ〈大阪 新世界〉トートバッグ/Tシャツ/マグカップ/巾着

グッズ名・価格:ミッキー・イン・リアル・ライフ

・トートバッグ 3,630円(税込)

・Tシャツ 5,500円(税込)

・マグカップ 1,540円(税込)

・巾着 880円(税込)

夜の大阪・新世界を楽しむ「ミッキー&フレンズ」アートを使った限定グッズ。

通天閣を背景にした、特別感あふれるトートバッグやTシャツが並びます。

先行販売:“マジックアワー”テーマ「Disney THE MARKET」限定グッズ「ファンタジア〈グラデーション〉」

グッズ名・価格:ファンタジア〈グラデーション〉

・「MEI OCEAN」サコッシュ 5,500円(税込)

・マルチクロス 770円(税込)

・マグカップ 1,540円(税込)

“マジックアワー”をテーマにした「Disney THE MARKET」限定グッズも先行販売。

ディズニー映画『ファンタジア』のアートにグラデーションをかけた華やかなデザインで展開されます。

人気ブランド「MEI OCEAN」のサコッシュのほか、マルチクロスやマグカップがラインナップ☆

関西の人気ブランドスイーツ

関西の人気ブランドから、かわいいディズニースイーツも登場。

「クラブハリエ」が展開する「ディズニーデザインコレクション」や、「八天堂」のクリームパンなどが楽しめます。

クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」バームクーヘンmini 3個入「ミッキーマウス/ミニーマウス/ドナルドダック」限定パッケージ

価格:各1,890円(税込)

一層一層、職人の手で丹念に焼き上げるこだわりのバームクーヘンが味わえる「クラブハリエ」の「ディズニーデザインコレクション」

「ディズニーデザインコレクション」からは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」パッケージの「バームクーヘンmini 3個入」が販売されます。

ミッキー・ミニー・ドナルドパッケージ!クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」バームクーヘンmini

八天堂「ミッキー/くりーむパン カスタード」

価格:1個 432円(税込)

昭和8年創業の老舗和菓子店「八天堂」の、見た目がかわいらしいくりーむパン。

中心にはくちどけの良いカスタードクリームが詰まっています。

後半:ウメダチーズラボ「くまのプーさん」スイーツ

チーズはちみつラングドシャ

価格:(4枚入)各972円(税込)/(9枚入、右の赤い箱のみ)2,160円(税込)

販売開始日:2025年5月5日(水)〜

スイーツブランド「ウメダチーズラボ」から、「くまのプーさん」デザインのスイーツコレクションが初登場。

「くまのプーさん」をプリントした”チーズはちみつ味”のラングドシャや

チーズはちみつベイクドショコラ(6枚入)

価格:1,080円(税込)

パステルカラーの缶デザインがかわいい、”チーズはちみつ味”のベイクドショコラが販売されます。

そのほかの注目キャラクターグッズ

2025年6月6日より公開のディズニー最新映画『リロ&スティッチ』グッズもラインナップ。

幅広い世代から愛され続けている『スター・ウォーズ』や、ディズニー・ヴィランズ(悪役)の子どもたちが主役のミュージカル映画『ディセンダント』グッズも展開されます。

『リロ&スティッチ』ソフビパペットマスコット『Stitch in Costume』

価格:各660円(税込)

「スティッチ」がいろいろなディズニーキャラクターのコスチュームを着た「Stitch in Costume」の、ソフビパペットマスコット。

『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」や、『美女と野獣』の「野獣」たちになりきる「スティッチ」に注目です。

GAP「スター・ウォーズTシャツ」

スター・ウォーズTシャツ(MENʼS)

価格:5,990円(税込)

ファッションブランド「GAP」が、世界中を熱狂の渦に巻き込んだ壮大な物語『スター・ウォーズ』Tシャツを販売。

劇画タッチのメンズTシャツや

スター・ウォーズTシャツ(BOYS)

価格:4,990円(税込)

インパクト大な「ヨーダ」をプリントしたボーイズシャツなどが販売されます。

ディセンダント3ブラインドアクリルスタンド

価格:880円(税込)※ランダム封入

種類:全13種

『ディセンダント3』のキャラクターたちをデザインしたアクリルスタンド。

ブラインド仕様なので、どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです。

人気キャラクターの限定フォトスポット

「ミッキー・イン・リアル・ライフ」をはじめ、相撲取りに扮した「ベイマックス」など人気キャラクターと一緒に写真撮影を楽しむことがでるフォトスポットが登場。

阪急うめだ会場限定の大阪・新世界をテーマにしたフォトスポットも展開されます。

イベント限定ステッカー付き自動販売機

価格:1本 800円 (ウーロン茶)

飲み終わった後も綺麗に剥がして保存ができる、ラベルステッカー付き自動販売機を設置。

全40種類のイベント限定ステッカーは会期の前半と後半で入れ替えとなります。

※ステッカーの絵柄はランダムです

お買い上げプレゼントキャンペーン

配布場所:9階 催場 お会計カウンター

期間中、税込み3,000円購入ごとに、二層式カードを1枚プレゼント。

前半・後半それぞれ異なるキャラクターデザインになっています。

※1会計につき最大10枚まで

※絵柄は選べません

※デザインは変更になる場合があります

※なくなり次第終了

関西の人気ブランドスイーツも販売される、ディズニーグッズ約4,000種が集結するショッピングイベント。

2025年4月29日より開催される「Disney THE MARKET 2025 in 阪急うめだ本店」の紹介でした☆

※画像はイメージです

