このまま眠っちゃう…? YouTubeチャンネル「carameldreamsx」では、眠気に抗(あらが)う子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「必死で戦ってるのがかわいい」「見ているとこっちまで眠たくなってしまう」の声が続出しました。

目はとろんと閉じかけ…

注目を集めたのは「tired kitten cant stay awake - so cute! so little!」という動画。画面上には、1匹のもふもふとした白いラグドールの子猫がちょこんと座っています。

子猫は眠気を我慢しているのか、体がゆらゆらと揺れています。目はとろんと閉じかけ、今にも顔が床についてしまいそう……。

まるで人間の赤ちゃんのように、睡魔と格闘する子猫。「まだ…眠くニャイ……」と頑張っていましたが、ついに体を丸めて眠る体勢に入ってしまいます。

このまま眠ってしまうのか……と思いきや、突如、別の子猫が乱入。毛色やサイズ感を見ると、きょうだい猫なのでしょうか。「何してるニャ?」と言わんばかりにカメラに映り込みます。

思わぬ乱入に飼い主さんの笑い声も聞こえますが、最初に映っていた子猫はやはり完全に眠ってしまったよう。きょうだい猫がもたれかかっても起きる様子はなく……という展開です。

797万回(4月17日時点)を超える再生回数を誇る動画を見た視聴者は「すごくやわらかくて温かそう…一緒に眠りたくなるね」「我慢してる姿がたまらない! どうしよう、かわいいしか出てこない」と大絶賛。子猫と睡魔との戦いの記録を、ぜひあなたものぞいてみてはいかがでしょうか。