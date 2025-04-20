小型・軽量で持ち運びに便利！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/4/20
「BCNランキング」2025年4月7日〜13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
3位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
4位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
5位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 Cyber-shot RX100 VII
DSC-RX100M7（ソニー）
9位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
10位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PowerShot G7 X Mark II
PSG7X MARKII（キヤノン）
3位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
4位 PIXPRO WPZ2
5位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
7位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
8位 Cyber-shot RX100 VII
DSC-RX100M7（ソニー）
9位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
10位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。