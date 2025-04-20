PIXPRO FZ55 ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年4月7日〜13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　PowerShot G7 X Mark II

PSG7X MARKII（キヤノン）

3位　デジタルカメラ ブラック

KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

4位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

5位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

6位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

7位　movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ

MAF100（ナガオカトレーディング）

8位　Cyber-shot RX100 VII

DSC-RX100M7（ソニー）

9位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

10位　OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック

TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。