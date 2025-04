Mrs. GREEN APPLEによる新音楽イベント「CEREMONY」Kアリーナ横浜で開催

Mrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル)の音楽イベント「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、2025年6⽉18⽇(水)に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される。

Mrs. GREEN APPLEによる新たな音楽イベント

2025年にデビュー10周年イヤーを迎え、ベストアルバム『10』のリリースや、バンド史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE」の開催、初のドキュメンタリー映画の製作など、様々なプロジェクトを次々と発表しているMrs. GREEN APPLE。

音楽やファッションなど様々なカルチャーを融合

そんな中発表された「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」は、従来のライブやフェスとは異なるイベント。音楽やファッションをはじめとする様々なカルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーを披露するという。

LE SSERAFIMや⽇向坂46、ATEEZら参加

その記念すべき第1回目には、ATEEZ(エイティーズ)、⽇向坂46、HY(エイチワイ)、LE SSERAFIM(ル・セラフィム)、M!LK(ミルク)、My Hair is Bad(マイヘアーイズバッド)、the engy(ジ・エンギー)、TOMOO(トモオ)という、多種多様なジャンルの音楽シーンで活躍している8組のアーティストを招聘することも併せて発表された。

出演アーティスト

Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / ⽇向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad / the engy / TOMOO

開催概要

「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」

開催日:2025年6⽉18⽇(水)

時間:14:30 開場/16:00 開演/21:30 終演予定

会場:Kアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-14)

チケット料金:

・VIP SEAT 35,000円 ※公演当日ドレスコードあり

・SS指定席 20,000円

・S指定席 15,000円

外部サイト