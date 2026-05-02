魔法つかいプリキュア！コラボカフェ開催♡10周年の世界観を満喫

シリーズ10周年を迎えた魔法つかいプリキュア！の世界観をたっぷり楽しめるコラボカフェが登場♡東京・大阪・福岡の3都市で開催され、キャラクターをイメージした可愛いメニューや限定グッズがラインナップ。ときめきが詰まった空間で、思い出に残る特別な時間を過ごしてみませんか♪

3都市で楽しむ期間限定カフェ

「魔法つかいプリキュア！10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE～キュアップ・ラパパ！フラワーカフェへようこそ～」は、2026年5月2日(土)～5月16日(土)の期間限定で開催。

それぞれの店舗で、作品の世界観を再現した空間とともに、ここでしか味わえない特別なカフェ体験を楽しめます。事前予約は抽選・先着の2段階制となっているため、早めのチェックがおすすめです。

東京：洒落CAFEハラカド店（原宿）

大阪：洒落CAFE心斎橋BIGSTEP店

福岡：洒落CAFE博多マルイ店

HAUTE COUTURE CAFE表参道店で堪能♡藤の花に包まれる幻想アフタヌーンティー

キャラクターメニュー＆特典

キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンをイメージしたドリンク・フード・スイーツが登場。ドリンクにはそれぞれ「アクリルチャーム」が付属し、ファンにはたまらない仕様です♡

※おひとり様ドリンク4点・フード2点・メロンパン1点まで

※メロンパンは1日あたりの販売数量に制限がございます

さらに、コラボメニュー1品ごとに「オリジナルコースター（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。どのデザインがもらえるかはお楽しみです♪

※メニュー画像はイメージです。

※メニュー・特典はなくなり次第終了となります。

限定グッズ＆購入特典も充実

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズは、店頭とECサイト「Aniqueショップ」で販売。ここでしか手に入らない特別なアイテムが揃います。

販売期間：2026年5月2日(土)～5月16日(土)

また、対象商品を3,300円（税込）購入ごとに「オリジナルブロマイド（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。会場とオンラインで絵柄が異なるため、両方チェックしたくなります♡

※チケットをお持ちの方でカフェ利用者のみ購入可能

※なくなり次第配布終了

ときめき溢れるひとときを♡

魔法つかいプリキュア！の魅力がぎゅっと詰まったコラボカフェは、ファンはもちろん、可愛い空間が好きな方にもぴったり♡限定メニューやグッズを通して、特別なひとときを楽しめます。

10周年という記念すべきタイミングに、心ときめく体験をぜひ味わってみてくださいね♪