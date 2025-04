演目は月組公演！ファミリーマート「宝塚歌劇貸切公演 抽選でご招待！」キャンペーン

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「たのしいおトク」の一環として、公共料金・税金・通販代金などのお支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示いただき、スタンプをためて、コースを選んで応募すると宝塚歌劇貸切公演のペアチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを、2025年4月22日(火)から2025年8月18日(月)まで、全国のファミリーマート約16,200店にて実施します。

ファミリーマート「宝塚歌劇貸切公演 抽選でご招待!」キャンペーン

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「たのしいおトク」の一環として、公共料金・税金・通販代金などのお支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示いただき、スタンプをためて、コースを選んで応募すると宝塚歌劇貸切公演のペアチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを、2025年4月22日(火)から2025年8月18日(月)まで、全国のファミリーマート約16,200店にて実施。

キャンペーン期間中は自動車税のお支払い期間でもありますので、ぜひファミリーマートでお支払いいただき、キャンペーンに参加してください。

■対象公演はブロードウェイで絶大な人気を誇る「GUYS AND DOLLS」

キャンペーンの対象となる貸切公演は、2025年10月25日(土)に東京宝塚劇場で上演する、宝塚歌劇月組ブロードウェイ・ミュージカル『GUYS AND DOLLS』です。

1950年にブロードウェイで初演され1,200回ものロングランを記録、その後も世界各地で再演を重ね、今なお愛され続けるミュージカル・コメディの傑作です。

宝塚歌劇では1984年より初演、2002年、2015年に再演され、いずれも大好評を博しました。

心躍るナンバーで綴られたこの名作ミュージカルを、鳳月杏さん、天紫珠李さんを中心とした月組が、2025年版の新たな上演台本、訳詞、演出でお届けします。

■当選席数は総計1,777席!貴重なSS席は137名さま分を用意!

キャンペーンの当選席数は総計1,777名さま分を用意されました。

プレミアムチケット必至のSS席も137名さまに当たる貸切公演となっています。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中にファミリーマート店頭でファミマのアプリをスキャンした上で公共料金・税金・通販代金などをお支払いいただくと、お支払い1件につきファミマのアプリにスタンプを1個進呈します。

必要数に応じたスタンプを交換いただくことで各特典に応募できます。

さらに、「ファミマふるさと納税」やファミペイ決済、ファミペイ翌月払いを利用すると当選確率(当選口数)がアップするスペシャルチャンスも用意しています。

〇「ファミマふるさと納税」を利用すると当選確率(当選口数)5倍:

各応募期間内に1回でも「ファミマふるさと納税」を利用すると、当選口数が5倍になります。

〇ファミペイ決済すると当選確率(当選口数)2倍:

各応募期間内に1回でも対象サービスを電子マネーファミペイで支払うと当選口数が2倍になります。

〇ファミペイ決済のうえ「ファミペイ翌月払い」に登録すると当選確率(当選口数)3倍:

各応募期間内に1回でも電子マネーファミペイ決済のうえ、「ファミペイ翌月払い」に登録すると、当選口数が3倍になります。

※「ファミペイ翌月払い」登録は、抽選の時点で登録している方が対象です。

既存登録者も対象です。

■特典

【A賞】総計1,777名さまに宝塚歌劇 貸切公演ご招待!

・SS席コース(スタンプ10個) :SS席ご招待 総計137名さま

・S・A席ペアコース(スタンプ10個):S・A席ペアご招待 総計690組1,380名さま

・B席ペアコース(スタンプ4個) :B席ペアご招待 総計130組260名さま

対象公演:宝塚歌劇 月組 ブロードウェイ・ミュージカル『GUYS AND DOLLS』

“GUYS AND DOLLS”

A Musical Fable of Broadway

Based on a Story and Characters of Damon Runyon

Music and Lyrics by Frank Loesser

Book by Jo Swerling and Abe Burrows

原作 /デイモン・ラニヨン

作曲・作詞/フランク・レッサー

脚本 /ジョー・スワーリング、エイブ・バロウズ

脚色・演出/稲葉 太地

GUYS AND DOLLS is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI), New York, NY, USA.

All authorized performance materials are also supplied by MTI. www.mtishows.com

日時 : 2025年10月25日(土)15時30分開演

会場 : 東京宝塚劇場(東京都千代田区)

※やむを得ない事情により、本キャンペーンの実施が変更または中止になる場合があるので、あらかじめご了承ください。

※転売等の禁止事項について

チケットの転売は「チケット不正転売禁止法」により禁止されています。

当選権利の譲渡・転売・換金等はできません。

そのような行為が発覚した場合、当選無効となります。

(賞品に関する費用をご負担いただく場合があります。)

※A賞は、公演当日、ファミマのアプリによる本人確認の上、チケットの引換を実施します。

座席配席の都合上、座席が隣り合わせにならない場合があります。

【B賞】総計600名さまにファミマポイント贈呈!

・ファミマポイント10,000円相当(スタンプ5個):総計100名さま

・ファミマポイント5,000円相当(スタンプ3個):総計200名さま

・ファミマポイント1,000円相当(スタンプ1個):総計300名さま

ファミマポイント

■応募期間

2025年4月22日(火)〜8月22日(金)

第1弾:4月22日(火)〜6月23日(月)

第2弾:6月24日(火)〜8月22日(金)

※第1弾で応募せずに残ったスタンプは、第2弾に引継ぎます。

■応募条件

お支払い時にファミペイ提示

■応募手順

応募手順

※ファミマのアプリ内でお支払いが完結する「ファミペイ請求書支払い」は、キャンペーン対象外です。

※お支払いの際、ファミマのアプリをレジでスキャンする必要があります。

(現金払いのみの場合もファミマのアプリをスキャンする必要があります)。

※お支払い方法は、現金またはファミペイのみです。

ファミペイ払いができない公共料金・各種お支払いがあります。

詳細はキャンペーン特設ページを参照ください。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2504_famipay-stamp_takarazuka_cp.html

■主演キャスト

鳳月 杏(ほうづき あん)

鳳月杏

※実際の公演内容とは異なります

天紫 珠李(あまし じゅり)

天紫珠李

※実際の公演内容とは異なります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指していきます。

