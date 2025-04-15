Ž¢7³ä¼åŽ£¤òŽ¢7³ä¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈŽ£¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤Ï20Âå¤Ç19%¡ÄNHKÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢¼åŽ¥¶¯¤Î»È¤¤ÊýŽ£°Õ³°¤Ê¼ÂÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±öÅÄÍºÂç¡Ø¤æ¤ì¤ëÆüËÜ¸ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤æ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì NHKÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¸ì¤Î¤¤¤Þ¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö7³ä¼å¡×¤Ï70¡ó¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Â¿¤¤¤Î¤«
A¡¡¡Ö7³ä¼å¡×¤Ï¡Ö7³ä¤è¤ê¤â¾¯¤·¾¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö7³ä¶¯¡×¤Ï¡Ö7³ä¤è¤ê¤â¾¯¤·Â¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬ÅÁÅýÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤é¤¨Êý¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Á¼å¡×¡Ö¡Á¶¯¡×¤Ï¡¢¹ñ¸ì¼Åµ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¯¡Ú¼å¡Û¡¡¤¢¤ë¿ô¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¡¢¼¨¤¹¿ô¤è¤ê¤Ï¾¯¤·¡¢ÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô»ú¤Î¤¢¤È¤ËÉÕ¤±¤ÆÍÑ¤¤¤ë¡£
¤¤ç¤¦¡Ú¶¯¡Û¡¡¤¢¤ë¿ô¤ÎÃ¼¿ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤È¤¡¢¼¨¤¹¿ô¤è¤ê¤Ï¾¯¤·¤¢¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¿ô»ú¤Î¤¢¤È¤ËÉÕ¤±¤ÆÍÑ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡ÊÂèÆóÈÇ¡Ë¡Ù¡Ë
¤³¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö7³ä¼å¡×¤Ï¡Ú70¡óÌ¤Ëþ¤Î¿ôÃÍ¡Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö7³ä¶¯¡×¤Ï¡Ú70¡ó¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¿ôÃÍ¡Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö7³ä¼å¡×¡Ö7³ä¶¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤ÎÈÏ°Ï¤ò¼«Í³¤Ë²óÅú¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£20Âå¤ËÂ¿¤¤¡Ö7³ä¼å¤Ï¡¢70¡ó¤«¤é¡×
¤Þ¤º¡Ö7³ä¼å¡×¤Î¡Ú¡ü¡ü¡ó¤«¤é¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ú65¡ó¤«¤é¡Û¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç32¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ú¡ü¡ü¡ó¤Þ¤Ç¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ú69¡ó¤Þ¤Ç¡Û¤Ç42¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Î¿ÞÉ½1¡Ï
¤Þ¤¿¡Ö7³ä¶¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ú70¡ó¤«¤é¡Û¤Î²óÅú¤¬40¡ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ú75¡ó¤Þ¤Ç¡Û¤Î²óÅú¤¬22¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¿ÞÉ½2¡Ï
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö7³ä¼å¡×¤Ï¡Ú65¡ó¤«¤é69¡ó¤Þ¤Ç¡Û¡¢¡Ö7³ä¶¯¡×¤Ï¡Ú70¡ó¤«¤é75¡ó¤Þ¤Ç¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Î²ò¼á¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÅµ·¿Åª¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö7³ä¼å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²ò¼á¤È¤Ï¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡Ú70¡ó¤«¤é¡Û¤È¤¤¤¦²óÅú¤â10¡ó¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²óÅú¤òÇ¯ÎðÊÌ¤Ë¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢20Âå¤Ç¤Ï¤³¤Î²óÅú¤Î³ä¹ç¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¡Ê19¡ó¡Ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¤É¤¦¤â¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö7³ä¼å¡×¤ò¡Ö7³ä¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡Ö1»þ´Ö¼å¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Î²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡ØÊÑ¤ï¤ëÆüËÜ¸ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¡ÙP.135¡Ë¡£
¢£20Âå¡¢30Âå¤Ç¤Ï¡Ö7³ä¶¯¡×¤Î²ò¼áÈÏ°Ï¤¬¾å¿¶¤ì
¤Þ¤¿¡¢¡Ö7³ä¶¯¡×¤Î²ò¼á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢20¡¦30Âå¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ¡Ö¾å¿¶¤ì¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»î¤ß¤Ë¡Ö¡Ø7³ä¶¯¡Ù¤Ï¡¢¡Ú75¡ó¤«¤é¡Û¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼ã¤¤ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö7³ä¼å¡×¤Ï70¡ó¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¿ôÃÍ¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö7³ä¶¯¡×¤Î¿ôÃÍ¤Î²ò¼áÈÏ°Ï¤¬¡Ö¾å¿¶¤ì¡×¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö7³ä¼å¡×¡Ö7³ä¶¯¡×¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²ò¼á¤è¤ê¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡Ö¹â¤á¡×¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î¡Ö¹â¤á¡×¤Î·¹¸þ¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢º£¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡Ö¹â¤á¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ã¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö1000±ß¼å¡×¤Ï¡¢1000±ß¤è¤ê¤â¹â¤¤¤Î¤«¡¢°Â¤¤¤Î¤«
A¡¡1000±ß¤è¤ê¤â¾¯¤·°Â¤¤ÃÍÃÊ¤Î¤â¤Î¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Á¼å¡¦¡Á¶¯¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ò¼á¤Î¤·¤«¤¿¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö1»þ´Ö¼å¡¦1»þ´Ö¶¯¡×¡Ê¡ØÊÑ¤ï¤ëÆüËÜ¸ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¡Ùp.135¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö7³ä¼å¡¦7³ä¶¯¡×¡ÊÁ°¤Î¹à¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡Á¼å¡¦¡Á¶¯¡×¤Î°ÕÌ£¡¦ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¤Î¡Ö7³ä¼å¡¦7³ä¶¯¡×¤Î¹à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Î¼Åµ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤ã¤¯¡Ú¼å¡Û¡¡ÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤½¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ì¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î¿ôÃÍ¤è¤ê¤â¤¹¤³¤·¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¤¤ç¤¦¡Ú¶¯¡Û¡¡¤¢¤ë¿ô¤Î¤Û¤«¤ËÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿Ã¼¿ô¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î¿ôÃÍ¤è¤ê¤â¤ä¤äÂ¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¡Ê¡Ø¹¼±ñ¡ÊÂè¼·ÈÇ¡Ë¡Ù¡Ë
¤³¤³¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö1000±ß¼å¡×¤Ï¡Ö1000±ß¤è¤ê¤â¤¹¤³¤·¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ì¡á1000±ß¡Ý¦Á¡Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö1000±ß¼å¡¦1000±ß¶¯¡×¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê²ò¼á¤¬¼çÎ®
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö1000±ß¼å¡×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö1000±ß¤è¤ê¤â¤¹¤³¤·Â¿¤¤¡×¡Ì¡á1000±ß¡Ü¦Á¡Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö1000±ß¤È¡¢¾¯¡¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î·¹¸þ¡Ê¡Ö¡Á¼å¡×¤ò¡Ö¡Á¤è¤ê¤â¤¹¤³¤·¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡Á¤è¤ê¤â¤¹¤³¤·Â¿¤¤¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¡Ë¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö¼å¡×¤ä¡Ö7³ä¼å¡×¤Î²ò¼á¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1000±ß¼å¡¦1000±ß¶¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²óÅú¼Ô¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¡§Î¾Êý¤È¤â1000±ß°Ê¾å¤À¤¬¡¢¡Ö1000±ß¼å¡×¤Ï1000±ß¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¡¢¡Ö1000±ß¶¯¡×¤Ï¡¢1000±ß¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¶â³Û¤ò¼¨¤¹¡£
B¡§¡Ö1000±ß¼å¡×¤Ï1000±ß¤è¤ê¤â°Â¤¤¶â³Û¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö1000±ß¶¯¡×¤Ï1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹¡£
B¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¡£A¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ò¼á¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ºÁ´ÂÎ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿²óÅúÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖB¤ÏÀµ¤·¤¤¤¬¡¢A¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ65¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê²ò¼á¤¬¼çÎ®¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Î¿ÞÉ½5¡Ï
¢£¿·¤·¤¤²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï20Âå¡¢30Âå¤ËÂ¿¤¤
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¿ÂÐ¤Î¡ÖA¤ÏÀµ¤·¤¤¤¬¡¢B¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¡ÊÁ´ÂÎ12¡ó¡Ë¤¬2ÈÖÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤âÀµ¤·¤¤¡×8¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×9¡ó¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×6¡ó¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤Ï¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤²ò¼á¤Ç¤¢¤ë¡ÖA¤ÏÀµ¤·¤¤¤¬¡¢B¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø1000±ß¼å¡Ù¤Ï1000±ß¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¶â³Û¡×¡Ì¡á1000±ß¡Ü¦Á¡Í¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢2³äÄøÅÙ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÍÑË¡¤Î¤Û¤¦¤ò»È¤¦¼ã¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ç¯¾å¤Î¿Í¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤È¤¤Ë¡Ö1000±ß¼å¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢1000±ß¤Ç¤ª¤Ä¤ê¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ò²ñ·×»þ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê°ÕÌ£¡¦ÍÑË¡¤â¤¤¤Á¤ª¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
----------
±öÅÄ ÍºÂç¡Ê¤·¤ª¤À¡¦¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë
NHKÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷
³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¹ñÊ¸³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄøÃÏ°è¸¦µæ¸¦µæ²Ê¡ÊÆüËÜ¸ìÀì¹¶¡Ë½¤Î»¸å¡¢ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡ÊNHK¡Ë¤ËÆþ¶É¡£¡ØNHKÆüËÜ¸ìÈ¯²»¥¢¥¯¥»¥ó¥È¿·¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£2011Ç¯¡¢Çî»Î¡Ê³Ø½¬±¡Âç³Ø¡¦ÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÊÑ¤ï¤ëÆüËÜ¸ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¡Ù¤Ê¤É¡£2015Ç¯¤«¤éNHK¥é¥¸¥ªÂè°ìÊüÁ÷¡Ø¥é¥¸¥ª¿¼ÌëÊØ¡Ù¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¸À¸ì³Ø µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¸ì¡×Ã´Åö¡£
----------
¡ÊNHKÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ±öÅÄ ÍºÂç¡Ë