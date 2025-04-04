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https://www.theverge.com/news/642620/trump-tariffs-formula-ai-chatgpt-gemini-claude-grok
Critics suspect Trump¡Çs weird tariff math came from chatbots - Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2025/04/critics-suspect-trumps-weird-tariff-math-came-from-chatbots/
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Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn't actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country's exports to us.
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Confirmed, chatgpt... exactly what the dumbest kid in the class would do, without edits https://t.co/6Zlk04lu3v pic.twitter.com/Gp4hmG9Rro— Wojtek Kopczuk 🇵🇱🇺🇦 and 🇺🇲 (@wwwojtekk) April 2, 2025
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