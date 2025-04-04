¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯4·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î24¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ñ¡×¤Ë¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Æî¶Ë¶á³¤¤ÎÌµ¿ÍÅç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÇÎ¨¤¬Èó¾ï¤ËÃ±½ã¤Ê·×»»¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ChatGPT¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸·×»»·ë²Ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏAI¤ÇÀÇÎ¨¤ò»»Äê¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²²Â¬¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Trump¡Çs new tariff math looks a lot like ChatGPT¡Çs | The Verge

https://www.theverge.com/news/642620/trump-tariffs-formula-ai-chatgpt-gemini-claude-grok

Critics suspect Trump¡Çs weird tariff math came from chatbots - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2025/04/critics-suspect-trumps-weird-tariff-math-came-from-chatbots/

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ë°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Æ¹ñ¤ËºÇÂç50¡ó¤Þ¤ÇÀÇÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¾å¾è¤»Ê¬¤Ï³Æ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤äÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»»Äê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»¤Îº¬µò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤³¤ÎÀÇÎ¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÃ±½ã¤Ê·×»»¼°¤ÇÆ³¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥í¥¦¥£¥Ã¥­¡¼»á¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¡Ö¤³¤Îµ¶´ØÀÇÎ¨¤Î½Ð½ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ØÀÇÎ¨¤ÈÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤«¤é·×»»¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¤½¤Î¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤È¤â¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£



¥¹¥í¥¦¥£¥Ã¥­¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤Ï179²¯¥É¥ë(Ìó2Ãû6000²¯±ß)¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï280²¯¥É¥ë(Ìó4Ãû±ß)¤È¤Î¤³¤È¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢·×»»¤Ï¡Ö179¡à280¡á64¡ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î´ØÀÇÎ¨¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë²Ý¤¹¡Ö³ä°úÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï·ë²Ì¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£



À¯¼£·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎPOLITICO¤Ï¡¢¥¹¥í¥¦¥£¥Ã¥­¡¼»á¤Î»ØÅ¦¤¬ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÎ¨¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤¬ChatGPT¡¢Gemini¡¢Claude¡¢Grok¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ËËÇ°×ÀÖ»ú¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÀÖ»ú¡àÍ¢½Ð¡×¤Î·×»»¼°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¼ÂºÝ¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe Verge¤¬¼çÍ×¤Ê4¤Ä¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤½¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ´Ö¤ÎÆó¹ñ´ÖËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¶Ñ¹Õ¤µ¤»¡¢Æó¹ñ´ÖËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬²Ý¤¹¤Ù¤­´ØÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

³Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î²óÅú¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Êº¹°Û¤¬¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐGrok¤ÈClaude¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÂÅÅö¤Ê³ä°úÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÁê¼ê¹ñ¤Î´ØÀÇ³Û¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10¡ó¤Î´ðËÜ´ØÀÇ¤òÁí´ØÀÇÎ¨¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤­¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢4¤Ä¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î²óÅú¤Ë¤ÏÁê°ãÅÀ¤è¤ê¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈThe Verge¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»î¤·¤ËGrok¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£



AI¤é¤Ï¤³¤Î´ØÀÇÎ¨¤Î·×»»¤¬Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ChatGPT¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎArs Technica¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ï¹ñºÝËÇ°×¤ÎÊ£»¨¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÌµ»ë¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÇ¤â¸·¤·¤¤·Ù¹ð¤ò¤·¤¿Gemini¤Ï¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎËÄÂç¤ÊÊ£»¨¤µ¤òÌµ»ë¤·¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÃ±½ã²½¤µ¤ì¤¿³µÇ°Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤â³Ú´ÑÅª¤À¤Ã¤¿Grok¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¾åµ­¤ÎGrok¤Î²óÅú¤Ë¤â¡ÖËÇ°×¤ÏÃ±½ã¤ÊÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ä°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î·×»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍýÏÀÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÂçÉý¤ËÃ±½ã²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

The Verge¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤¬¤³¤Î°Â°×¤ÊËÇ°×À¯ºö¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ËAI¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¾ðÊó¤òÅÇ¤­½Ð¤¹¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆÃÄê¤Î·×»»¼°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÀÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2025Ç¯4·î5Æü¤Ë¤½¤ì¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬È¯Æ°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿·×»»¤¬¹ñºÝËÇ°×¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£