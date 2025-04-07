『米国による関税』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
トランプ大統領は、インドはどの国よりも高い関税を米国にかけていると指摘
FNNプライムオンライン
政権幹部は、合意内容と違うとして「米国側のミスだ」と強調した
共同通信
シンガーソングライターの柴田淳がXで反応したと「女性自身」が伝えた
女性自身
NHKなどが石破茂首相の会見を中継し、ネットで話題に
デイリースポーツ
「自動車にはトータル50％もの関税が課せられる」とXに投稿
自動車に25％の追加関税をかけることを通告する姿勢を表明
米政権との交渉を巡り、自動車の追加関税は「絶対のめない」と強調
自伝の中で、「中古のホンダ・シビック」を購入したと明かしているという
デイリー新潮
トランプ大統領はSNSを通じて「大きな進展だ」とコメント
中央日報
トヨタは関税発動後も「当面値上げしない」方針を固めたという
みんかぶマガジン
物価高の対策として政府が国民一律に現金を給付することは効果的か質問
日テレNEWS NNN
お金でなく株にして「国民の金融リテラシー上げにいく」ことを提案
東スポWEB
米国ではNintendo Switch2の予約が始まる予定だったが、突然の延期に
トランプ政権による「相互関税」の発表を受け、アジアなどでも株価が下落
先週末の終値から一時2500円以上値を下げ、3万2000円を割り込んだ