任天堂が2025年内の発売を予定している新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」の詳細を届ける「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」が、2025年4月2日(水)22時から放送されました。Nintendo Switch 2の発売日は2025年6月5日で、販売価格は税込4万9980円です。Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2 | 任天堂

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20250402/index.htmlNintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2 - YouTubeNintendo Switch 2専用ソフトの「マリオカート ワールド」は、レース場だけでなく世界中のあらゆる場所を走ることができるこれまでにないマリオカートになっています。時間帯や天候によってレースの雰囲気は大きく変わります。新モードの「サバイバル」では、世界の端から端までノンストップで駆け抜けることが可能ですが、チェックポイントに決められた順位までに到達できなければリタイアとなってしまうので注意。「フリーラン」では世界のあらゆる場所を自由に走行可能。コースから外れて道なき道を走行することもできます。「マリオカート ワールド」はNintendo Switch 2と同日発売。2025年4月17日22時からマリオカート ワールドの詳細を届ける「マリオカート ワールド Direct」が放送予定です。マリオカート ワールド [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeJoy-Con 2に新しく追加されたCボタンを押すと、ゲームをプレイしながらフレンドと一緒にゲームチャット(ボイスチャット)が可能。ノイズキャンセリング機能搭載で、周囲がうるさくても聞こえるのはプレイヤーの声のみです。ゲーム画面の共有も可能で、同じゲームを一緒にプレイしながら画面共有したり、別々のゲームをプレイしながら通話したりすることも可能。Cボタンでチャットメニューを開くことが可能で、素早くミュートもできます。別売りのNintendo Switch 2 カメラも登場予定で、共有画面に自分の顔を映すことも可能。ゲーム画面にカメラの映像を重ねたり、カメラの映像だけを共有したりすることもできます。ゲームチャットを利用するには有料会員サービスであるNintendo Switch Onlineに加入する必要がありますが、「ゲームチャットおためしキャンペーン」として2026年3月31日まではNintendo Switch Online未加入でもゲームチャットを利用可能となります。なお、Nintendo みまもり Switchを使えば子どもがゲームチャットを使用する際に、保護者の承認が必要になるよう設定することも可能です。「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」で流れた「ゲームチャット 紹介映像」は以下からチェック可能です。ゲームチャット 紹介映像 - YouTube他にも、Nintendo Switch 2にはゲームを持っていない人でも一緒に同じゲームがプレイできる「おすそわけ通信」機能があります。オンラインでもおすそわけ通信可能ですが、対応タイトルは一部のみとなります。Nintendo Switch 2の詳細なスペックを紹介する映像も公開されています。Nintendo Switch 2 紹介映像 - YouTubeNintendo Switch 2は本体の厚みがNintendo Switchから変わらず13.9mmのままですが、ディスプレイサイズは6.2インチから7.9インチにサイズアップしています。本体ディスプレイの解像度はNintendo Switchの約2倍となる1080p(1920×1080ピクセル)で、より高精細です。フレームレートは最大120fpsに対応しており、映像はより滑らかに。HDR対応でゲーム映像はより明るくなりました。Joy-Con 2はマグネット式で、強力な磁石なので簡単には外れません。ただし、取り外し用のボタンを押せば簡単に着脱可能。Joy-Con 2のSL/SRボタンは大きくなっており、片方のJoy-Con 2だけでのプレイがより快適に進化。さらに、Joy-Con 2はマウスとしても利用可能。左右のどちらでもマウスとして利用できます。ゲームカードスロットの横にある内蔵マイクでゲームチャット可能。ノイズキャンセリング機能対応なので、声だけをクリアに拾ってくれます。背面スタンドは安定感のあるフリーストップ式で、角度が自由自在に変更可能。従来の底部にある充電用のUSB-Cポートとは別に、もうひとつUSB-Cポートが追加されています。このUSB-Cポートで本体を充電したり、外部機器を接続するために使用したりすることが可能です。本体ストレージは32GBから256GBに増量。さらに、ゲームのロード時間も短縮されています。さらに、専用ドックを使えば最大4Kの映像出力が可能。専用ドックは冷却ファン搭載で本体性能をより引き出せるようになります。Nintendo Switch 2の専用ソフトだけでなく、Nintendo Switchのソフトもプレイ可能です。さらに、「Nintendo Switch 2のひみつ展」という、Nintendo Switch 2の詳細を知ることができるゲームも準備されています。Nintendo Switch 2の仕組みや機能について遊びながら学べるゲームになっているそうです。なお、「Nintendo Switch 2のひみつ展」はNintendo Switch 2の発売日に配信されるダウンロードソフトとなります。Nintendo Switch 2の形状は従来と同じですが、色が赤くなっており、読み込み速度がアップしています。対応メモリーカードはmicroSDカードではなく、microSD EXPRESSカードになります。Nintendo Switchで利用できたmicroSDカードは利用不可能となるため注意。Nintendo SwitchからNintendo Switch 2へのデータ移行は、ニンテンドーアカウントにログインするだけで可能。Nintendo Switch 2 Proコントローラーも登場。もちろんCボタンもあります。背面のGL/GRボタンは好きなボタンを割り当て可能です。さらに、ヘッドホンマイク端子も搭載しています。Nintendo Switch 2でプレイできるゲームには3つの種類があります。Nintendo Switch 2専用ソフト、Nintendo Switch専用ソフト、Nintendo Switch 2 Edition。Nintendo Switch 2 Editionは、Nintendo Switch 2向けにパワーアップしたもの。Joy-Con 2のマウス操作や本体内蔵マイクなど、Nintendo Switch 2ならではの機能に対応したNintendo SwitchソフトがNintendo Switch 2 Editionとなります。「スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV」は2025年7月24日発売。スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」および「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」でもNintendo Switch 2 Editionが登場。解像度とフレームレートがアップしてHDRにも対応。さらに、Nintendo Switch App(2025年5月下旬からNintendo Switch OnlineアプリはNintendo Switch Appに改名されます)から使える「ゼルダノーツ」も登場。まだ訪れたことのない祠などに案内してくれる「教えてナビ」や、作ったものを他のユーザーに共有できる「QRブループリント」などが利用可能です。「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」および「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のNintendo Switch 2 Editionは、2025年6月5日発売予定で、Nintendo Switch版を持っている場合はアップグレードパスを購入することでNintendo Switch 2 Editionをプレイ可能となります。さらに、チューリ・ユン坊・シド・ルージュのアミーボが6月5日に発売予定です。ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド/ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube「星のカービィ ディスカバリー」のNintendo Switch 2 Editionでは、追加コンテンツ「スターリーワールド」がプレイ可能です。2025年8月28日発売予定。星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド トレーラー - YouTube「メトロイド ビヨンド」ではNintendo Switch 2 Editionで、4K・60fpsと1080p・120fpsでのプレイを選択可能。Joy-Con 2でマウス操作も可能。さらに、Nintendo Switch版を持っているユーザーはアップグレードパスを購入することでNintendo Switch 2 Editionをプレイ可能になります。Joy-Con 2のマウス操作に特化した新作ゲーム「ドラッグアンドドライブ」は2025年夏発売予定。両手でマウス操作しながら直感的にキャラクターを操作するゲームです。Drag x Drive(ドラッグ アンド ドライブ) [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ELDEN RING Tarnished Edition」は2025年発売。ELDEN RING Tarnished Edition [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「Hades II」もNintendo Switch 2に登場。Hades II [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」がNintendo Switch 2で登場します。さらに、ルーク・ジェイミー・キンバリーのアミーボと、22キャラクター分のアミーボカードがはNintendo Switch 2と同日発売。ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」は2025年9月5日発売。DAEMON X MACHINA TITANIC SCION [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「スプリット・フィクション」はNintendo Switch 2と同日発売。スプリット・フィクション [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「EA SPORTS FC」および「EA SPORTS Madden NFL」も登場。EA SPORTS FC / EA SPORTS Madden NFL [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ホグワーツ・レガシー」はNintendo Switch 2と同日発売。ホグワーツ・レガシー Hogwarts Legacy [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube最大8人で遊べる「オバケイドロ2」は2025年夏リリース予定。オバケイドロ2 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「HITMAN World of Assassination - Signature Edition」はNintendo Switch 2と同日発売。さらに、「Project 007」と名づけられたジェームズ・ボンドを題材としたNintendo Switch 2向けソフトもリリース予定です。HITMAN World of Assassination - Signature Edition/Project 007 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」はNintendo Switch 2と同日発売。ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」はNintendo Switch 2と同日発売。龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」につながる物語を描く新作ゼルダ無双「ゼルダ無双 封印戦記」も登場。2025年冬発売予定です。ゼルダ無双 封印戦記 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeNintendo Switch OnlineはNintendo Switch 2でも引き続き利用可能。さらに、Nintendo Switch Online +追加パックにNintendo Switch 2専用サービスとして、ニンテンドーゲームキューブのタイトルがプレイできる「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」が登場します。サービス開始当初からプレイできるのは、「ゼルダの伝説 風のタクト」「ソウルキャリバーII」「F-ZERO GX」という3タイトルですが、順次対応タイトルが追加されていく予定です。さらに、Nintendo Switch Online会員は無線接続&Cボタン対応のニンテンドーゲーム キューブ コントローラーを購入できます。ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「DELTARUNE」はNintendo Switch 2と同日発売。DELTARUNE [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「ボーダーランズ4」は2025年発売予定です。ボーダーランズ4 [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII Nintendo Switch 2 Edition」Sid Meier's Civilization® VII (『シドマイヤーズ シヴィライゼーション® VII』) Nintendo Switch 2 Edition[Nintendo Direct] - YouTube「WWE 2K」と「NBA 2K」もNintendo Switch 2に登場。WWE 2K / NBA 2K [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube無人島で大冒険し、島を開拓し、秘密を解き明かし、島から脱出する「サバイバルキッズ」はNintendo Switch 2と同日発売。サバイバルキッズ [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「Enter the Gungeon 2(エンター・ザ・ガンジョン 2)」Enter the Gungeon 2(エンター・ザ・ガンジョン2) [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeアイドル事務所経営ゲーム「シャインポスト Be Your アイドル!」はNintendo Switch 2と同日発売。シャインポスト Be Your アイドル! [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」Nintendo Switch 2と同日発売。サイバーパンク2077 アルティメットエディション [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeNintendo Switch 2 ソフトメーカーラインナップで紹介されたのは、「祇(くにつがみ):Path of the Goddess」「Hollow Knight: Silksong」「牧場物語 Let's!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition」「イースX -NORDICS-」「ツーポイントミュージアム」「WILD HEARTS S」「Witchbrook」「ぷよぷよテトリス2S」「龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition」「MARVEL Cosmic Invasion」「スター・ウォーズ 無法者たち」「信長の野望 新生 with パワーアップキット Complete Edition」「Fast Fusion」「Shadow Labyrinth Nintendo Switch 2 Edition」「RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚」「伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル」「REANIMAL」「フォートナイト」「アーケードアーカイブス2 リッジレーサー」「レイトン教授と蒸気の新世界」「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま! Nintendo Switch 2 Edition」「ヒューマンフォールフラット2」です。Nintendo Switch 2 ソフトメーカーラインナップ [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeフロム・ソフトウェアの完全新作「The Duskbloods」も登場。The Duskbloods [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeカービィのエアライド以来22年ぶりとなる新作「カービィのエアライダー」も発表されました。もちろんディレクターは桜井政博さんです。カービィのエアライダー [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeドンキーコングの新作3Dアクションゲーム「ドンキーコング バナンザ」は2025年7月17日発売。ドンキーコング バナンザ [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTube発売日は2025年6月5日で、本体価格は日本語・国内専用版が税込4万9980円。日本語以外でも利用したい場合は多言語対応版がマイニンテンドーストアでのみ販売予定で、価格は税込6万9980円です。なお、Nintendo Switch 2本体はマイニンテンドーストアで抽選販売予定。全国のゲーム取扱店やオンラインショップでは、4月24日(木)以降、準備が整い次第、順次予約または抽選の受付が開始されます。なお、マイニンテンドーストアの抽選販売に応募するには「2025年2月28日(金)時点で、Nintendo Switchソフトのプレイ時間が50時間以上であること(体験版ソフト、無料ソフトは除く)」「応募時点で『Nintendo Switch Online』に累積1年以上の加入期間があり、応募時にも加入していること」の2点を満たしている必要があります。商品ラインナップ|Nintendo Switch 2|任天堂https://www.nintendo.com/jp/hardware/switch2/lineup/index.html