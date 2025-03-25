²ÙÊª¤ÎÈ¢¤Ë¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¾å²¼¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡¡°Õ³°¤Èº®Íð¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÎÀµ¤·¤¤°ÕÌ£
¡¡²ÙÊª¤òÇÛÁ÷¡¦±¿ÈÂ¤¹¤ëºÝ¡¢È¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Å·ÃÏÌµÍÑ¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¾å²¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© ¤½¤ì¤È¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÌµÍÑ¡á¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡Ä
¡¡Àè¤ËÅú¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢È¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö²ÙÊª¤Î¾å²¼¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤¹¡£Å·ÃÏ¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¾å¤È²¼¡×¤ò»Ø¤·¡¢ÌµÍÑ¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¶Ø»ß¡É¤Î°ÕÌ£¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÙÊª¤ò±¿¤ÖºÝ¤Ë¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¾å²¼¤òÆ°¤«¤µ¤ºÀµ¤·¤¤¸þ¤¤Î¤Þ¤Þ°·¤¦¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬º®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÌµÍÑ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤ò¡ÖÅ·ÃÏ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¶Ê¡Ö¤Ü¤¯¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ë¡ÖÍî½ñ¤ÌµÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡ÖÍî½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÍî½ñ¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È¤Ï¡ÖÅ·ÃÏÆþÂØÌµÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÅ·¥òÃÏ¥ËÍÑ¥¤¥ëÌµ¥«¥ì¡×¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸µ¡¹¤Î°ÕÌ£¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¾å²¼µÕ¤µ¤Þ¸·¶Ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊäÂÀâÌÀ¤òÉÕ¤±¤¿È¢¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê¡ÊJIS¡Ë¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥±¥¢¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢Å·¤ò¼¨¤·¤¿Ìð°õ¥Þ¡¼¥¯¤â²ÙÊª¤ÎÀµ¤·¤¤¸þ¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÕÌ£¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤ë¤È¡¢Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¡£¸ÀÍÕ¤ÎÀµ¤·¤¤°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÙÊª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢²ÙÊª¤òÁ÷¤ëºÝ¤ä¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤Ë¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾å²¼¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£