【グランツーリスモ ワールドシリーズ 2025】 3月19日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」の公式世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ(GTWS)2025」のスケジュールを公開した。

「グランツーリスモ」世界一を決する公式世界選手権「GTWS」。開催8年目となる今回も国・地域にわかれて勝利を競う「ネイションズカップ」と自動車メーカー対抗戦「マニュファクチャラーズカップ」ふたつの選手権が開催される。

「グランツーリスモ7」プレーヤーでインターネット接続環境があり、PlayStation Plusに加入していれば、誰でもオンライン予選に参加可能。ゲーム内の「スポーツモード」からエントリーでき、「マニュファクチャラーズカップ」は4月2日~4月19日、「ネイションズカップ」は4月23日~5月10日にかけてオンライン予選が開催される。

その後全4戦のライブイベントを開催。開幕戦となる「ワールドシリーズ ラウンド1 - ロンドン」が6月7日、「ワールドシリーズ ラウンド2 - ベルリン」が9月20日、「ワールドシリーズ ラウンド3 - ロサンゼルス」が11月8日に行なわれたあと、最終決戦の「ワールドファイナル - 福岡」が12月20日・21日に開催される。

【Gran Turismo World Series 2025 Announcement Trailer】

