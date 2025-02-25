¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¡ª¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡¢¶Ã°Û¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬¶ÃØ³
2·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Íµ¤´ë²è¡ÖµÕ¶!! ¥Ù¥Ã¥É¥¤¥óGP¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦È¬ÌÚÆà¡¹¤ò¹ª¤ß¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÍ¶¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡¢²ÚÎï¤Ê¡È¥Ù¥Ã¥É¤ªÍ¶¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤òÅÁ¼ø
¥Ù¥Ã¥É¥¤¥óÄ¾Á°¤ÇË¬¤ì¤ë¡ÈµÕ¶¡É¤ò±Û¤¨¤ë½Ñ¤òÆóÂç¿§ÃË¤Ç¤¢¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¤È¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¶µ¤¨¤ë´ë²è¡ÖµÕ¶!! ¥Ù¥Ã¥É¥¤¥óGP¡×¡£
º£²ó¤Ï¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤â¤³¤Î´ë²è¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ï¡ÖÁ´À¹´ü¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ê½÷À¤È¡ËºÇÁ°Àþ¤ÇÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥ê¥ê¡¼¤ÈÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë»Â¤ê¹þ¤ß¡¢ÁêÊý¤ÎÃÓÅÄ¤ò¡Ö¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¼ã¼êºÇ¶¯¥Ù¥Ã¥É¥¤¥óÀèÀ¸¡×¤À¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÈ¬ÌÚ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¤¥±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¡ØºÇ¶á¡¢Èà»á¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¡È¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·ºÇ½é¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤Ë¥°¥¤¥°¥¤µÍ¤á´ó¤ê¤¹¤®¤¿·ë²ÌÉÝ¤¬¤é¤ì¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤ÏÃÓÅÄ¡£
È¬ÌÚ¤Ë¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ä¤Ä¤âÉ½¾ð¤Ï¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊÃÓÅÄ¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ËÈà»á¤ËÏÃ¤»¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
È¬ÌÚ¤¬¡ÖÏÃ¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢1¸Ä±£¤·¤´¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1¸Ä¤°¤é¤¤±£¤·¤´¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£¹ª¤ß¤ËÈ¬ÌÚ¤òÍ¶¤¦ÃÓÅÄ¤Ë¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª±£¤·¤´¤È¶¦Í!?¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÃÓÅÄ¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ËÈà»á¤ÎÇº¤ß¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£È¬ÌÚ¤¬Çº¤ß¤ò¤³¤Ü¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¤ÏÈ¬ÌÚ¤òÎÙ¤Ë¾·¤¡¢Èà½÷¤ÎÉÔËþ¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤â¤á¤Ã¤Á¤ã½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤ÈÃÓÅÄ¤«¤é¤âÇº¤ß¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡ÊÈ¬ÌÚ¤ËÈà»á¤Î¡ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÈ¬ÌÚ¤Ëºá°´¶¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¡Ä¡£¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤ëÈ¬ÌÚ¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È²º¤ä¤«¤ËÊÖ¤¹ÃÓÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊÈà»á¤Î¡ËÉÔËþ¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¶¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤È¹ð¤²¡¢¸«»öÈ¬ÌÚ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åÃÓÅÄ¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¿¹ÅÄ¤«¤é¡Ö¡Ê¥á¥â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë¥Î¡¼¥È¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò´¶¿´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£