¡ÚÂ®Êó¡ÛÆî°¤ÁÉÂ¼Ä¹Áª¤Ï¿·¿Í¡¦ÂÀÅÄµÈ¹À¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¡¡3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸½¿¦¡¦µÈÎÉÀ¶°ì¤µ¤ó¤¬ÍîÁª
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Æî°¤ÁÉÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹Áªµó¤Ï23Æü¡¢Åê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤¬2000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂçº¹¤Ç¸½¿¦¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî°¤ÁÉÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸µÂ¼µÄ²ñµÄ°÷¤Ç¿·¿Í¤ÎÂÀÅÄµÈ¹À¤µ¤ó(46)¤¬¡¢3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸½¿¦¤ÎµÈÎÉÀ¶°ì¤µ¤ó(69)¤òÇË¤ê½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«É¼·ë²Ì(³ÎÄê)¡Û
ÅöÁª¡¡Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¡¡ÂÀÅÄµÈ¹À¡¡4290É¼
¡¡¡¡¡¡Ìµ½êÂ°¡¦¸½¿¦¡¡µÈÎÉÀ¶°ì¡¡2199É¼
ÅöÆü¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï8546¿Í¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï76.84¡ó¤Ç¡¢Á°²ó2021Ç¯¤Ë¹çÊ»¸åºÇÄã¤À¤Ã¤¿81.33¡ó¤ò4.49¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£