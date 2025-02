ギターコードを手軽に学べる！Code and DESIGN「Sing With Guitar」

Code and DESIGNは、iOS/Android向けアプリ「Sing With Guitar」をリリースしました。

Code and DESIGN「Sing With Guitar」

このアプリは、ギターコードを視覚的かつ直感的に学べるライブラリとして、初心者から経験者まで幅広いユーザーに対応。

コードフォームの確認はもちろん、実際に音を鳴らしながら学ぶことができます。

■「Sing With Guitar」の特徴

ルートごとのコードフォームを収録 - 任意のルートからコードポジションを探せる

オープンコードを含む豊富なポジション - 29種類のコードを網羅

コードを鳴らして確認可能 - 直感的に音を学べる

インターバル表記付き - 各コードがどの音で構成されているか視覚的に把握可能

■こんな方におすすめ!

初心者:押さえやすいコードポジションを収録しているので、弾き語りを始めたい方に最適

中級者:より表現力を高めるために、豊富なポジションでバリエーションを増やしたい方

バンドや作曲をする方:ルートごとのポジションで、ギターバッキングやアレンジのアイデアを広げたい方

