DAZN、U20アジアカップ「日本代表戦全試合」を独占・無料開放！初戦はJリーグ開幕と同じ2月14日のバレンタインデー

2月12日(水)から3月1日(土)にかけて中国・深センで開催されるU20アジアカップ2025。

この大会を配信するDAZNは、2月14日(金)に初戦を迎える日本代表戦全試合を無料独占ライブ配信することが決まったと1月28日に発表した。



「AFC U20 アジアカップ」は2年に1度開催され、近い将来フル代表でも活躍が期待される20歳以下の選手たちがしのぎを削り合う大会。U-20日本代表は昨年行われた予選でキルギスに引き分けたものの、トルクメニスタン、ミャンマーに勝利して本大会出場が決定。グループステージではグループDに入り、タイ、シリア、韓国と対戦する。

また、この大会は今年9月にチリで開幕するU-20ワールドカップのアジア予選も兼ねており、ベスト4に入ったチームに出場権が与えられる。

日本は予選でキャプテンを務めたDF市原吏音(RB大宮アルディージャ)や、エースストライカー候補のFW神田奏真(川崎フロンターレ)など、3年後のロサンゼルス五輪で中軸となる、次世代スターの呼び声高い選手たちが集結。3大会ぶりの優勝を狙っている。

神田奏真(川崎フロンターレ)

DAZNでは、アジアの頂点、そして世界の檜舞台を目指すU-20日本代表選手たちの活躍をより多くの人が目にすることができるよう、日本代表戦全試合を簡単な登録(名前&メールアドレス)のみで視聴可能なライブ配信をすることを決定した。

日本代表が初戦を戦う2月14日は、33年目を迎える明治安田Jリーグも開幕。DAZNでは国内外問わず素晴らしいプレーを見せてくれる選手たちの“今”を届けるライブ配信はもちろん、サッカーファミリーの一員として、多くのサッカーファンとともに各世代の日本代表を盛り上げる様々な企画を実施していくという。

以下はU-20日本代表を率いる船越優蔵監督のコメント。

「今回、DAZN様のご協力により、2月に開催されるAFC U20アジアカップ2025中国の日本代表戦を全試合無料配信していただけることになりました。選手たちは一戦一戦、様々な経験を積み重ねることによって成長していきます。そんな彼らがどの試合も必死になって戦い、皆さんに感動を与えられるようなプレーを見せてくれると思います。今回のアジアカップは、FIFA U-20ワールドカップの出場権をかけた大事な大会です。2025シーズンのJリーグも開幕が迫っていますが、次世代の日本を担う選手たちの躍動する姿も一緒に見ていただけたらと思います」

■グループステージ

2月14日(金)日本 vs タイ キックオフ18:15

2月17日(月)シリア vs 日本 キックオフ16:00

2月20日(木)日本 vs 韓国 キックオフ16:00

■ノックアウトステージ

※日本代表が進出したときのみ配信予定

準々決勝

2月23日(日・祝) キックオフ17:15、20:30

準決勝

2月26日(水)キックオフ17:15、20:30

決勝

3月1日(土)キックオフ20:30

※開始の日時はすべて日本時間。

また、DAZNでは現在、以下の「AFC U20アジアカップヒストリー」や、前回U20アジアカップの全試合ハイライトも配信中。

2006年大会:内田篤人、槙野智章、柏木陽介「調子乗り世代」

2014年大会:南野拓実、中村航輔など出場

2016年大会:堂安律、小川航基、冨安健洋 日本初優勝

2018年大会:久保建英、菅原由勢など出場

2023年大会:高井幸大、松木玖生など出場した前回大会

さらに、日本のU20アジアカップ初戦とJリーグ開幕戦が行われる2月14日はバレンタインデーということで、プレゼントキャンペーン「バレンタインチョコをあげたいJリーガー&U-20代表選手は?」をSNSにて実施している。

応募者の中から抽選で「J1クラブの新ユニフォーム」を20名、「サッカー日本代表ユニフォーム」を5名、「Amazonギフト券500円分」を100名にそれぞれプレゼントとのこと。

すでにプロで“違い”を見せている2028年「ロス五輪世代」の日本人5名

気になる方は、DAZN公式Xのプレゼントキャンペーン投稿をチェック!(※キャンペーン期間は2月10日までの予定)