【スウェーデン】
実質GDP（速報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想　0.2%　前回　-0.1%（前期比)

スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想　2.25%　前回　2.5%

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想　N/A　前回　-21.3

ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想　3.8%　前回　3.8%（前年比)

【メキシコ】
雇用統計（12月）21:00
予想　2.57%　前回　2.64%（失業率)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/18 - 01/24）21:00
予想　N/A　前回　0.1%（前週比)

卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)

FRB政策金利(FOMC)（1月）30日4:00
予想　4.5%　前回　4.5%（上限金利)
予想　4.25%　前回　4.25%（下限金利)

【カナダ】
カナダ中銀政策金利（1月）23:45
予想　3.0%　前回　3.25%

【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（1月）30日06:30
予想　13.25%　前回　12.25%

【NZ】
貿易収支（12月）30日06:45　
予想　N/A　前回　-4.37億NZドル

※予定は変更されることがあります。