【スウェーデン】

実質GDP（速報値）（2024年 第4四半期）16:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前期比)



スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30

予想 2.25% 前回 2.5%



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00

予想 N/A 前回 -21.3



ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00

予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)



【メキシコ】

雇用統計（12月）21:00

予想 2.57% 前回 2.64%（失業率)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（01/18 - 01/24）21:00

予想 N/A 前回 0.1%（前週比)



卸売在庫（速報値）（12月）22:30

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)



FRB政策金利(FOMC)（1月）30日4:00

予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)

予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)



【カナダ】

カナダ中銀政策金利（1月）23:45

予想 3.0% 前回 3.25%



【ブラジル】

ブラジル中銀政策金利（1月）30日06:30

予想 13.25% 前回 12.25%



【NZ】

貿易収支（12月）30日06:45

予想 N/A 前回 -4.37億NZドル



※予定は変更されることがあります。

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