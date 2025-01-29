これからの予定【経済指標】
【スウェーデン】
実質GDP（速報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前期比)
スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想 2.25% 前回 2.5%
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想 N/A 前回 -21.3
ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【メキシコ】
雇用統計（12月）21:00
予想 2.57% 前回 2.64%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/18 - 01/24）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前週比)
卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
FRB政策金利(FOMC)（1月）30日4:00
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
【カナダ】
カナダ中銀政策金利（1月）23:45
予想 3.0% 前回 3.25%
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（1月）30日06:30
予想 13.25% 前回 12.25%
【NZ】
貿易収支（12月）30日06:45
予想 N/A 前回 -4.37億NZドル
※予定は変更されることがあります。
実質GDP（速報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想 0.2% 前回 -0.1%（前期比)
スウェーデン中銀政策金利（1月）17:30
予想 2.25% 前回 2.5%
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想 N/A 前回 -21.3
ユーロ圏マネーサプライM3（12月）18:00
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【メキシコ】
雇用統計（12月）21:00
予想 2.57% 前回 2.64%（失業率)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/18 - 01/24）21:00
予想 N/A 前回 0.1%（前週比)
卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
FRB政策金利(FOMC)（1月）30日4:00
予想 4.5% 前回 4.5%（上限金利)
予想 4.25% 前回 4.25%（下限金利)
【カナダ】
カナダ中銀政策金利（1月）23:45
予想 3.0% 前回 3.25%
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（1月）30日06:30
予想 13.25% 前回 12.25%
【NZ】
貿易収支（12月）30日06:45
予想 N/A 前回 -4.37億NZドル
※予定は変更されることがあります。