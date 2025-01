【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

「セイア」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「セイア」を実装する。

トリニティ総合学園のティーパーティーに所属するセイアがついに実装される。メインストーリーには登場していたものの、これまでプレイアブルキャラクターとして未実装となっていた彼女が登場する。ここ最近ではSNSにて、先生(プレーヤー)たちからは実装を待ち望む声が最も大きかったと言っても過言ではないキャラクターで、セイアの実装によりティーパーティーの3人がついに揃う形となる。

1月20日のメンテナンス後より1月27日10時59分にかけて開催される募集(ガチャ)「優しく希望は降りしきる」にてピックアップされる予定で、限定キャラクターとして実装される。キャラクターボイスは声優の種崎敦美さんが担当する。

「セイア」の情報

【1月19日15時33分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day3】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.