4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¡Ø¸¤¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¡ÙÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë6Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö4ºÐ»ù¤É¤³¡©£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥³ー¥®ー¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂº¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç152Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò¡Ø¸¤¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¡ÙÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¸¤¤¬4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤¿·ë²Ì¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@momopoi¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥®ー¡Ö¥é¥Ã¥ー¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¤Ï¡¢2¿Í¤ÎËå¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Æü¡¹Ë»¤·¤¯²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢4ºÐ¤ÎËå¤Á¤ã¤ó¤Î¥¬ー¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ËÎå¤à¤¿¤á¤«¡Ä¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¤ªÉ¨¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢¸«¼é¤ê¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ·¿¸¤¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥³ー¥®ー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Âç¤¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¡£¤ªÉ¨¤Ë¾è¤ë¤È¡ÄËå¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡£Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤µ¤òÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Û¤Ã¤³¤êÏÂ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤¬Âç¿Íµ¤
¸½ºß7ºÐ¤Î¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤ÃË¤Î»Ò¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊËå¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¿¼¤¤°¦¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¤â¤Î¡£
°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëå¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¤ÏÆ°¤º¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óËå¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥é¥Ã¥ー¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥³ー¥®ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö·»¤Ïµð¸¤¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö4ºÐ»ù¤Ï¤É¤³£÷¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬Á´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@momopoi¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£