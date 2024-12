OpenAIの発表イベント「12 Days of OpenAI」が5日目を迎えた2024年12月12日に、OpenAIがChatGPTとApple Intelligenceの統合を発表しました。これによりiPhone、iPad、MacユーザーはSiriへの質問を介してChatGPTを利用できるようになりました。Apple Intelligence now features Image Playground, Genmoji, and more - Apple

ChatGPT is now integrated into Apple experiences within iOS, iPadOS, and macOS, allowing users to access ChatGPT’s capabilities right within the OS. pic.twitter.com/LLf4YZfRae— OpenAI (@OpenAI) December 11, 2024

https://www.apple.com/newsroom/2024/12/apple-intelligence-now-features-image-playground-genmoji-and-more/iOS 18.2 Arrives Today: Here's What's New for Apple Intelligence | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/apple-intelligence-what-to-expect-ios-18-2-chatgptApple Intelligence in iOS 18.2: A Deep Dive into Working with Siri and ChatGPT, Together - MacStorieshttps://www.macstories.net/stories/apple-intelligence-and-chatgpt-in-18-2/ChatGPT x Apple Intelligence-12 Days of OpenAI: Day 5 - YouTubeOpenAIがSNSに投稿したした動画で、サム・アルトマン氏は「5日目へようこそ。Appleが本日、ChatGPTをより使いやすくするために、iPhoneやiPadのOSとMac OSへのChatGPTの統合をリリースしました。私たちはAppleデバイスを愛しているので、この統合をとても誇りに思っています」と述べました。Appleは2024年12月11日にiOS 18.2、iPadOS 18.2、macOS Sequoia 15.2のアップデートを配信しており、これによりSiriと作文ツールからChatGPTにアクセスできるようになりました。アップデート後のiPhoneで、Apple Intelligenceの設定からChatGPTを有効にすると、SiriからChatGPTを使えます。OpenAIのプライバシーポリシーが適用されるため、初回使用時には同意を求められますが、Siriに直接ChatGPTに問い合わせるように依頼することで同意をスキップできるとのこと。Siriに「ChatGPTにクリスマスパーティーを企画するように頼んでくれる?」と呼びかけたところ、ChatGPTが日時や会場を設定してから参加者リストを作ることを提案してくれました。iPhone 16シリーズに搭載されているカメラコントロールボタンを使って、写真についてChatGPTに質問することも可能です。試しに、プロダクト担当のMiqdad Jaffer氏(左)が「クリスマスセーターコンテストの審査員をしてください」と依頼すると、ChatGPTはアルトマン氏が優勝と回答。負けると思っていたアルトマン氏は「バグを報告しないと」とコメントしました。ChatGPTにアクセスするよう指示しなくても、SiriがChatGPTの方が適しているタスクだと判断した場合は、自動的にChatGPTが対応します。ニュースサイトのMacStoriesが試したところ、「イタリアの首都はどこですか?」と尋ねるとSiriが写真付きで回答しましたが、「イタリアの首都はどこですか?そこは常にイタリアの首都でしたか?」と尋ねると、ChatGPTが担当して文章で答えたとのことです。記事作成時点ではApple Intelligenceを日本語で使うことはできません。Appleは「本日、Apple Intelligenceはオーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス向けにローカライズされた英語サポートを含む言語拡張も開始し、世界中のさらに多くのユーザーにiPhone、iPad、Macを使用するための新しい強力な方法を提供しました。中国語、英語(インド)、英語(シンガポール)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語を含む追加言語は、4月のソフトウェアアップデートで提供される初期セットとともに、年間を通じて提供される予定です」と述べました。