J3リーグは17日、各地で37節を開催した。この結果、3位 カターレ富山 、4位松本山雅FC、5位FC大阪のJ2昇格プレーオフ出場が確定。富山は3位での進出が決まった。残り1枠は6位福島ユナイテッドFCと7位ギラヴァンツ北九州が争う形に。福島は最終節、引き分け以上でプレーオフ進出が決定。北九州は同節に勝利し、福島が敗れ、さらに今ある得失点差11をひっくり返す必要がある。また、今節の結果、Y.S.C.C.横浜の19位フィニッシュが確定。レギュラーシーズン終了後、日本フットボールリーグ(JFL)の2位高知ユナイテッドSCとのJ3・JFL入れ替え戦に進む。

J3第37節11月15日(金)FC大阪 1-0 相模原 [花園]11月16日(土)松本 2-1 琉球 [サンアル]讃岐 0-1 今治 [ピカスタ]北九州 1-1 長野 [ミクスタ]岐阜 2-2 大宮 [長良川]11月17日(日)鳥取 1-0 金沢 [Axis]富山 3-1 八戸 [富山]福島 2-1 沼津 [とうスタ]奈良 1-0 岩手 [ロートF]宮崎 3-2 YS横浜 [いちご]J3第38節11月24日(日)八戸 14:00 FC大阪 [プラスタ]岩手 14:00 福島 [いわスタ]大宮 14:00 富山 [NACK]YS横浜 14:00 北九州 [ニッパツ]相模原 14:00 鳥取 [ギオンス]長野 14:00 讃岐 [長野U]金沢 14:00 奈良 [ゴースタ]沼津 14:00 松本 [愛鷹]今治 14:00 宮崎 [アシさと]琉球 14:00 岐阜 [タピスタ]J2昇格プレーオフ準決勝12月1日(日)富山 vs 未定 [富山]未定 vs 未定 [未定]J2昇格プレーオフ決勝12月7日(土)未定 vs 未定 [未定]J3・JFL入れ替え戦12月1日(日)高知ユナイテッド vs YS横浜 [ピカスタ]12月7日(土)YS横浜 vs 高知ユナイテッド [ニッパツ]