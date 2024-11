サンエックスから、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」と「すみっコぐらし」のコラボグッズが登場!

「すみっコ」たちが雪見だいふくになりきる姿がかわいいぬいぐるみやクッションなどがラインナップされます☆

スケジュール:

ロフト発売日:2024年11月23日(土)※一部取り扱いのない店舗があります※品切れの場合もあります※一部店舗では発売日がずれる場合がありますサンエックスネットショップ発売日時:2024年11月25日(月)10時

サンエックスから、ロッテの「雪見だいふく」と人気キャラクター「すみっコぐらし」のスペシャルコラボグッズが登場!

「すみっコ」たちがこたつでまったり雪見だいふくをたべたり、もちもちの雪見だいふくになりきってみたりと、かわいくておいしそうなグッズがたくさんラインナップされます。

また、全国の一部スーパーマーケットの店頭にて雪見だいふくを購入すると、オリジナルA5ノートが手に入るプレゼントキャンペーンも順次スタート。

A5ノートを手に入れた人だけが遊べるコラボ限定ARフォトフレームも楽しめます☆

グッズ名・価格:

・スーパーもーちもち雪見だいふくクッション 4,180円(税込)

・スーパーもーちもち雪見だいふくぶらさげぬいぐるみ(全2種) 各1,320円(税込)

・あつめてぬいぐるみ(全2種) 各2,750円(税込)

・てのりぬいぐるみ(全7種) 各1,650円(税込)

・シーンぬいぐるみ 3,850円(税込)

まるで大きな雪見だいふくのような「スーパーもーちもち雪見だいふくクッション」をはじめ、冬の装いがかわいい「あつめてぬいぐるみ」や「てのりぬいぐるみ」など、コレクションしたくなるぬいぐるみがラインナップ!

「シーンぬいぐるみ」のこたつと「てのりぬいぐるみ」を組み合わせれば、こたつでまったり雪見だいふくを楽しむ「すみっコ」たちの様子を再現できます。

「ミニタオル」や「マグカップ」などの日常使いできるグッズ

グッズ名・価格:

・ミニタオル 880円(税込)

・ブロックメモ(全2種) 各715円(税込)

・ステッカーセット(全2種) 各748円(税込)

・マチ付き巾着(全2種) 各770円(税込)

・クリアホルダーセット(2枚セット) 825円(税込)

・マグカップ 2,420円(税込)

・ポーチ 2,420円(税込)

・ミニトートバッグ 3,080円(税込)

「ミニタオル」や「マグカップ」「ポーチ」など、普段使いしたくなるかわいらしいグッズも登場。

「ブロックメモ」や「クリアホルダーセット」といったステーショナリーも展開されます。

コラボ限定オリジナルA5ノートプレゼントキャンペーン

景品展開日:2024年11月11日(月)〜 ※なくなり次第終了

景品展開場所:全国の一部スーパーマーケット

※店舗により対象商品、景品の取り扱いがない場合もあります

対象商品:ロッテ雪見だいふく小物2個またはマルチ1個

種類:雪見だいふく×すみっコぐらし オリジナルA5ノート(全2種)

ARフォトフレームご利用可能期間:2024年11月11日(月)0:00〜12月13日(金)23:59まで

全国の一部スーパーマーケットにて、雪見だいふく小物2個またはマルチ1個を購入された方に「雪見だいふく×すみっコぐらし」コラボ限定オリジナルA5ノートがその場でもらえるキャンペーンを実施中。

ノートのデザインは全2種類で、裏表紙には「めいろ」や「ちがいさがし」で遊べたり、ノート中面には「ぬりえ」や、「雪見だいふくの楽しみ方」が見られたりするなどお楽しみコンテンツが盛りだくさんなノートです。

今回使用されている「すみっコぐらし」のイラストは、「ロッテ雪見だいふく×すみっコぐらしコラボ」の描きおろしデザイン!

「すみっコ」たちが雪見だいふくを食べている特別なデザインになっています。

また、A5ノートをゲットした人だけが遊べるコラボ限定ARフォトフレームも実施中。

ノート中面の「雪見だいふくの楽しみ方」内の二次元コードから遊べます。

※景品はなくなり次第終了

※店舗により対象商品、景品の取り扱いがない場合もあります

こたつでまったりしている「すみっコ」たちがかわいい「すみっコぐらし」と雪見だいふくのコラボレーショングッズ!

「雪見だいふく×すみっコぐらし」のコラボグッズは、2024年11月23日(土)からロフトより、2024年11月25日(月)からサンエックスネットショップより登場です。

©LOTTE ©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

