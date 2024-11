【USJ:新エリア「ドンキーコング・カントリー」】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ドンキーコング」をモチーフにした新グッズを11月13日より先行販売する。

12月11日にオープンする新エリア「ドンキーコング・カントリー」だが、オープンに先駆けて「ドンキーコング」の新グッズを先行販売することが明かされた。先行グッズには赤ネクタイやタルがデザインされた「チケットホルダー」のほか、トロピカルな色合いの「ストラップセット」などがラインナップされる。

これらの先行グッズは、スーパー・ニンテンドー・ワールド内のグッズショップ「ワンナップ・ファクトリー」にて11月13日より販売される。

チケットホルダー(左)、チャーム&リール付きチケットホルダー(右)

ストラップセット 3個(左)、キーチェーンセット 3個(右)

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo