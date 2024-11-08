西武は8日、2024年 『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD』で交渉権を獲得した14人の選手たちの新入団選手発表会を、12月1日（日）に行うことを発表した。



今回は、今年9月に所沢市に開業した西武グループの商業施設「エミテラス所沢」で初めて開催。当日はライオンズファンクラブ会員の方50組100名を招待し、新入団選手をお披露目する予定だ。



▼ 2024ドラフト新入団選手発表会 開催概要



日時：2024年12月1日（日）17時〜



場所：エミテラス所沢 2階 「TOKOROZAWA e-CUBE」（埼玉県所沢市東住吉10‐1）



登壇者：西口文也監督、新入団選手