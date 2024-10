チェルシーに所属する23歳のアルゼンチン代表はピッチ外での話題が絶えない。



アルゼンチンのテレビ番組『LAM』によると、チェルシーに所属する23歳のアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスは妻バレンティーナ・セルバンテスに離婚の申し入れをしたようだ。



今年8月には人種差別チャント問題で物議を醸したエンソ・フェルナンデスだが、今季はクラブの副主将としてプレミアリーグ6試合に先発出場するなどチームに貢献。しかしここにきて、またしてもピッチ外での問題が話題となってしまった。





At the heart of it all



How impressive is Enzo Fernandez's passing range? pic.twitter.com/GMgqxlQyO6