ENHYPEN“ミスティオ ENHYPEN レモンスカッシュ”発売決定

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■メンバーのビジュアルがデザインされた全16種類が登場！

ENHYPENが、炭酸飲料「ミスティオ」とコラボした、“ミスティオ ENHYPEN レモンスカッシュ”が、自動販売機で10月28日より、量販店などで11月11日より発売される。

ENHYPENメンバーのビジュアルがデザインされた“ミスティオ ENHYPEN レモンスカッシュ”は、全16種類（自動販売機：8種、量販店など：8種）のデザインで展開。メンバーの様々な表情が楽しめる。

“ミスティオ ENHYPEN レモンスカッシュ”1ケースが各20名に当たるキャンペーンも実施。第1弾は自販機向けデザインが対象。詳しくは特設サイトをチェックしよう。

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“ミスティオ ENHYPEN レモンスカッシュ”特設サイト

https://www.dydo.co.jp/enhypen-lemonsquash/

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https://enhypen-jp.weverse.io/