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Amazon AI Shopping Guides assist with product research and recommendations
Amazon¡Çs new AI guides can help shoppers find what they need - The Verge
https://www.theverge.com/2024/10/9/24266204/amazon-ai-shopping-guides-catalog-feature-availability
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