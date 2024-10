【iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード RE:2」】2024年 発売予定価格:3,990円

カプコンは、サバイバルホラー「バイオハザード RE:2」のiPhone/iPad/Mac版を2024年内に発売する。価格は3,990円。10月8日より予約受付が開始されている。

「バイオハザード RE:2」は1998年に発売された「バイオハザード2」をリメイクした作品。未曽有の生物災害(バイオハザード)に襲われたラクーンシティを舞台に、赴任したばかりの新人警察官レオン・S・ケネディと、兄の消息を求めて市を訪れた大学生クレア・レッドフィールド、2人の視点でサバイバルが描かれる。

iPhone/iPad/Mac版は、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Max、iPhone16以降のすべてのiPhoneをはじめ、M1チップ以降を搭載したすべてのiPadとMacでプレイが可能だ。さらに、ユニバーサル購入に対応しているため、同じApple IDで登録しているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽しめる。なお、本作のゲーム冒頭は無料でプレイできる。

iPhone/iPad/Mac版「バイオハザード RE:2」の特徴

iPhoneやiPadで手軽にプレイ。オプションにオート射撃機能を追加。

iPhoneやiPadでは画面に表示されたタッチコントローラーでのプレイに対応。オート射撃のオプションが追加されているほか、タッチ時のポップアップなども調整されているので、タブレット端末でより手軽、快適にゲームを楽しむことができる。

また、Bluetooth対応の互換性があるコントローラーにも対応しており、家庭用ゲームマシン同様の操作も可能だ。

ユニバーサル購入対応。多彩なプレイシーンで楽しめる

ユニバーサル購入に対応。一度購入すれば同じApple IDで登録しているiPhone/iPad/Mac全てのプラットフォームで楽める。

外出先やすきま時間ではiPhoneで手軽に遊び、リビングや寝室ではiPadやMacでじっくりとゲームプレイを堪能するといった、シーンに合わせて遊ぶマシンを切り替えるという楽しみ方もできる。

収録コンテンツ

・「バイオハザード RE:2」本編

・コスチューム 「レオン・ARKLAY SHERIFF」

・コスチューム 「レオン・NOIR」

・コスチューム 「クレア・MILITARY」

・コスチューム 「クレア・NOIR」

・コスチューム 「クレア・ELZA WALKER」

・特別武器 「サムライエッジ・アルバートモデル」

・BGMチェンジ 「オリジナル Ver.」

・Biohazard Re:2 コスチューム 「クレア・'98」

・Biohazard Re:2 コスチューム 「レオン・'98」

・Biohazard Re:2 特別武器 「サムライエッジ・クリスモデル」

・Biohazard Re:2 特別武器 「サムライエッジ・ジルモデル」

主人公の1人、レオン・S・ケネディ。ラクーンシティ警察署に赴任したばかりの新人警官だ

主人公の1人、クレア・レッドフィールド。兄である特殊部隊S.T.A.R.S.隊員クリス・レッドフィールドの消息を求めてやってきた

レオンが出逢うことになる謎めいた女性、エイダ・ウォン

(C)CAPCOM

iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C) 2024 Apple Inc. All rights reserved.