エンターテインメント企業のワーナー・ブラザースとGoogleが2024年9月24日に、字幕生成AI「caption AI」を開発したことを発表しました。Warner Bros. Discovery Deploys AI-Powered Captioning Solution Built Using Google Cloud AIhttps://www.prnewswire.com/news-releases/warner-bros-discovery-deploys-ai-powered-captioning-solution-built-using-google-cloud-ai-302256591.html

Warner Bros. Discovery, Google partner on AI-generated captions on Maxhttps://www.cnbc.com/2024/09/24/warner-bros-discovery-google-partner-on-ai-generated-captions-on-max.htmlMax teams up with Google for 'caption AI' technology | TechHivehttps://www.techhive.com/article/2467843/google-ai-is-now-writing-closed-captions-for-max-shows.htmlワーナー・ブラザースによると、映画やテレビ番組、その他のストリーミングコンテンツに字幕を付ける作業は従来非常に時間がかかるプロセスだったとのこと。そこでワーナー・ブラザースはGoogleと提携し、コンテンツの字幕を自動生成する「Caption AI」を開発しました。Caption AIははGoogleの生成AI製品開発プラットフォーム「Vertex AI」上に構築されており、ビデオコンテンツをテキストに自動的に変換することが可能です。ワーナー・ブラザースはCaption AIにより、字幕の生成に関連するコストを最大50%削減できるほか、手動での字幕作成と比較して字幕の生成時間を最大80%短縮できると主張しています。ワーナー・ブラザースのダイレクト・トゥ・コンシューマー担当CTOのアヴィ・サクセナ氏は「Google Cloudと連携してワーナー・ブラザースの字幕作成ワークフローでVertex AIを活用することで、字幕作成プロセスの効率と速度を向上させただけでなく、コストも大幅に削減することができました」と述べています。一方で生成AIには、誤った情報を真実かのように出力してしまう「幻覚(ハルシネーション)」という問題が存在しています。この問題に対処するためにワーナー・ブラザースではCaption AIの使用の際に品質保証のための人間による監視も実施されるそうです。同時に、ワーナー・ブラザースはCaption AIを用いたワークフローの継続的な改良およびトレーニングを実施し、エラーの減少や一貫して正確なキャプションを提供するように努めていることを明かしています。Google Cloudのトーマス・クリアンCEOは「AIは、メディアやエンターテインメント業界全体のさまざまなプロセスを変革し、ビジネスに新たな可能性を与える力を秘めています」と語りました。ワーナー・ブラザースによると、Caption AIを用いて生成された字幕はまず、ワーナー・ブラザースのストリーミングサービス「Max」に存在する字幕のないコンテンツに適用されるとのことです。