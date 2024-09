Google Play ストアのポイントプログラム「Google Play Points」が6周年!記念キャンペーンを実施

グーグル(以下、Google Japan)は17日、Googleがアプリやゲーム、動画、電子書籍などのコンテンツ配信マーケット「Google Play ストア」にて提供しているポイントプログラム「Google Play Points」において「Play Points 6周年特別キャンペーン」( https://playpoints.withgoogle.com/perks/intl/ALL_jp/sweepstakes/play-points-6th-anniversary/ )を2024年9月17日(火)から9月30日(月)まで実施するとお知らせしています。

ステータス 必要なポイント数 100円ごとに貯まるポイント数 その他の特典 ブロンズ 0〜249 1ポイント ・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 シルバー 250〜999 1.25ポイント ・シルバーのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 ゴールド 1,000〜3,999 1.50ポイント ・ゴールドのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量 プラチナ 4,000〜14,999 1.75ポイント ・プラチナのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量

・プレミアム サポート ダイヤモンド 15,000ポイント以上 2ポイント ・ダイヤモンドのウィークリー リワード

・毎月のイベントでの書籍のポイント増量

・プレミアム サポート

キャンペーンではGoogle Play Pointsのステータスによって「BEAMS DESIGN」や「Helinox」とコラボレーションしたオリジナルグッズなどの賞品が抽選で当たるとのこと。賞品はダイヤモンド向けが「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル スカジャン(M/L/XL)」(各サイズ30個の合計90個)や「Google Play × Helinox Tac. Field Office M - Black」(30個)、「Google Play × Helinox Tac. Sunset Chair - Black」(30個)。またプラチナ以上向けが「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル バックパック」(150個)や「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル けん玉」(100個)、「Google Play × Helinox Table One Hard Top - Rainbow Bandana Quilt」(10個)、「Google Play × Helinox Table One Hard Top L - Rainbow Bandana Quilt」(10個)、「Google Play × Helinox Sunset Chair - Rainbow Bandana Quilt」(10個)。さらにゴールド以上向けが「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル スウェット(M/L/XL)」(各サイズ40個の合計120個)や「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル ポロシャツ(M/L/XL)」(各サイズ40個の合計120個)、「Google Play × Helinox Chair Two - Rainbow Bandana Quilt」(10個)、「Google Play × Helinox Chair One - Rainbow Bandana Quilt」(10個)、「Google Play × Helinox Chair One Mini - Rainbow Bandana Quilt」(10個)。その他、すべてのメンバー向けとして「Play Points 1,000ポイント」(100人)が用意されています。付与されるPlay Pointsコードの使用期限は2024年12月31日(火)まで。また応募は賞品1種類当たり1回までとなっており、応募資格のステータスは2024年9月13日(金)時点を基準とするとのことで、当選景品の配送はキャンペーン終了後3〜4週間を予定しているとしています。Google Play PointsはGoogle Play ストアにてアプリおよびゲームなどで一定料金を支払うことによって一定のPlayポイント(以下、ポイント)がもらえるポイントプログラムで、ポイントはGoogle Play ストア内で利用できる「Google Play クレジット」やアプリおよびゲーム内の限定アイテムなどと交換でき、2018年9月より提供されます。また1年ごとに貯めたポイントごとに「ステータス」が決まり、ステータスのランクによって特典やポイント還元率などが変わり、ステータスは現在は「ブロンズ」および「シルバー」、「ゴールド」、「プラチナ」、「ダイヤモンド」の5段階あり、Google Play Pointsに登録すると自動的にブロンズとなり、ブロンズでは利用金額100円ごとに1ポイントが貯まります。還元率はシルバーでは100円ごとに1.25ポイント、ゴールドでは100円ごとに1.5ポイント、プラチナでは100円ごとに1.75ポイント、ダイヤモンドでは100円ごとに2ポイントで、シルバー以上では毎週ポイントがもらえる特典「ウィークリー リワード」もあり、各週ごとにシルバーでは最大100ポイント、ゴールドでは最大200ポイント、プラチナでは最大500ポイント、ダイヤモンドでは最大1,000ポイントとなっています。またプラチナとダイヤモンドでは専任のサポート エージェントが迅速に回答してくれる「プレミアム サポート」も利用可能となっています。なお、各ステータスはシルバーでは250ポイント、ゴールドでは1,000ポイント、プラチナでは4,000ポイント、ダイヤモンドでは15,000ポイントを1年間で貯める必要があります。

記事執筆:memn0ck

