Google Play ストアで「Play Points 6周年特別キャンペーン」が9月30日まで実施中！オリジナルグッズや1000ポイントを抽選でプレゼント
|Google Play ストアのポイントプログラム「Google Play Points」が6周年！記念キャンペーンを実施
グーグル（以下、Google Japan）は17日、Googleがアプリやゲーム、動画、電子書籍などのコンテンツ配信マーケット「Google Play ストア」にて提供しているポイントプログラム「Google Play Points」において「Play Points 6周年特別キャンペーン」（ https://playpoints.withgoogle.com/perks/intl/ALL_jp/sweepstakes/play-points-6th-anniversary/ ）を2024年9月17日（火）から9月30日（月）まで実施するとお知らせしています。
またプラチナ以上向けが「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル バックパック」（150個）や「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル けん玉」（100個）、「Google Play × Helinox Table One Hard Top - Rainbow Bandana Quilt」（10個）、「Google Play × Helinox Table One Hard Top L - Rainbow Bandana Quilt」（10個）、「Google Play × Helinox Sunset Chair - Rainbow Bandana Quilt」（10個）。
さらにゴールド以上向けが「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル スウェット（M／L／XL）」（各サイズ40個の合計120個）や「Google Play × BEAMS DESIGN オリジナル ポロシャツ（M／L／XL）」（各サイズ40個の合計120個）、「Google Play × Helinox Chair Two - Rainbow Bandana Quilt」（10個）、「Google Play × Helinox Chair One - Rainbow Bandana Quilt」（10個）、「Google Play × Helinox Chair One Mini - Rainbow Bandana Quilt」（10個）。
その他、すべてのメンバー向けとして「Play Points 1,000ポイント」（100人）が用意されています。付与されるPlay Pointsコードの使用期限は2024年12月31日（火）まで。また応募は賞品1種類当たり1回までとなっており、応募資格のステータスは2024年9月13日（金）時点を基準とするとのことで、当選景品の配送はキャンペーン終了後3〜4週間を予定しているとしています。
／#GooglePlayPoints 6 周年！— Google Play JP (@GooglePlayJP) September 18, 2024
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Google Play PointsはGoogle Play ストアにてアプリおよびゲームなどで一定料金を支払うことによって一定のPlayポイント（以下、ポイント）がもらえるポイントプログラムで、ポイントはGoogle Play ストア内で利用できる「Google Play クレジット」やアプリおよびゲーム内の限定アイテムなどと交換でき、2018年9月より提供されます。
また1年ごとに貯めたポイントごとに「ステータス」が決まり、ステータスのランクによって特典やポイント還元率などが変わり、ステータスは現在は「ブロンズ」および「シルバー」、「ゴールド」、「プラチナ」、「ダイヤモンド」の5段階あり、Google Play Pointsに登録すると自動的にブロンズとなり、ブロンズでは利用金額100円ごとに1ポイントが貯まります。
還元率はシルバーでは100円ごとに1.25ポイント、ゴールドでは100円ごとに1.5ポイント、プラチナでは100円ごとに1.75ポイント、ダイヤモンドでは100円ごとに2ポイントで、シルバー以上では毎週ポイントがもらえる特典「ウィークリー リワード」もあり、各週ごとにシルバーでは最大100ポイント、ゴールドでは最大200ポイント、プラチナでは最大500ポイント、ダイヤモンドでは最大1,000ポイントとなっています。
またプラチナとダイヤモンドでは専任のサポート エージェントが迅速に回答してくれる「プレミアム サポート」も利用可能となっています。なお、各ステータスはシルバーでは250ポイント、ゴールドでは1,000ポイント、プラチナでは4,000ポイント、ダイヤモンドでは15,000ポイントを1年間で貯める必要があります。
|ステータス
|必要なポイント数
|100円ごとに貯まるポイント数
|その他の特典
|ブロンズ
|0〜249
|1ポイント
|・毎月のイベントでの書籍のポイント増量
|シルバー
|250〜999
|1.25ポイント
|・シルバーのウィークリー リワード
・毎月のイベントでの書籍のポイント増量
|ゴールド
|1,000〜3,999
|1.50ポイント
|・ゴールドのウィークリー リワード
・毎月のイベントでの書籍のポイント増量
|プラチナ
|4,000〜14,999
|1.75ポイント
|・プラチナのウィークリー リワード
・毎月のイベントでの書籍のポイント増量
・プレミアム サポート
|ダイヤモンド
|15,000ポイント以上
|2ポイント
|・ダイヤモンドのウィークリー リワード
・毎月のイベントでの書籍のポイント増量
・プレミアム サポート
／#GooglePlayPoints 6 周年！— Google Play JP (@GooglePlayJP) September 18, 2024
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記事執筆：memn0ck
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