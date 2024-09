中国、上海市から西に約450キロに位置する安徽省の山で16日、ハイキングをしていた42歳の男性が岩場から滑落した。緊迫した当時の様子は360度カメラが捉えており、中国版TikTok「抖音」で拡散して注目されている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。16日、安徽省の「范曾尖山(Fanzengjian Mountain)」をハイキング中だったヤン・メンさん(Yang Meng、42)が岩場から滑落した。

360度カメラが捉えた映像では、ヤンさんが急な坂道で足を滑らせ、そのまま四つ這いの状態で岩を滑り落ちていくのが見て取れる。ヤンさんは顔を上げるようにして、両手をついて踏ん張っているが、岩場は濡れており、かなりのスピードで滑っている。しかしその数秒後、ヤンさんは木に激突したことで命が助かった。この衝撃的な滑落についてヤンさんは、米ニュースメディア『CNN』のインタビューに「私は全く立ち上がることができなくなり、スピードがどんどん上がっていることに気づきました」と明かし、次のように述べた。「その時、思ったのです。『崖から転落しているに違いない』とね。そして木にぶつかった時、体の上に重い岩が落ちてきたように感じましたが、私は『命を落とすはずがない』と考えていました。」その言葉通り、ヤンさんは左手の小さなかすり傷と太腿の浅い切り傷だけで済み、無事だった。なお上海市では16日、過去70年余りで最強と言われた台風13号(バビンカ)が上陸し、住民40万人以上が避難した。一方、この動画の視聴者は次のようなコメントを寄せた。「悪条件の中でハイキングをするのは避けるべき。」「木に衝突したことで命を救われたね。本当に幸運だった。」「これは怖い。」「360度カメラはバックパックについていたのか…。気になってしまう。」ヤンさんはこの事故後、人生の意味についてより深く考えるようになったそうで、「人生はとても短いですからね。私たちは毎日を大切にしなければなりません」と語り、次のように断言した。「こんなことがあったからといって、大好きなハイキングをやめるようなことはしませんよ。それよりむしろ、世界中の探索をしたくなりましたね!」ちなみに2022年には、キルギスの天山山脈を登るツアーに参加したイギリス出身の男性が雪崩に遭い、雪が目の前に迫る瞬間まで撮影を続けた。男性は「おお、神様(Oh、God)、親愛なる神よ(Dear、God)」と声に出していた。画像は『AccuWeather TikTok「A 42-year-old man was hiking in the Fanzengjian mountains of China when he slipped on a rain-slicked slope and slid down a cliff.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)