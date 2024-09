Mozillaが、2023年5月にテストを開始したMastodonインスタンス「Mozilla.social」を、2024年12月17日をもって終了する方針を明らかにしました。Mozilla Social FAQ | Firefox HelpMozilla exits the fediverse and will shutter its Mastodon server in December | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/09/17/mozilla-exits-the-fediverse-and-will-shutter-its-mastodon-server-in-december/「Mozilla.social」はMozillaの提供するMastodonインスタンスとして、2023年5月に登場しました。Mastdonの特徴は誰でも「インスタンス」を立ち上げることができる点で、「Mozilla.social」は中立性よりも統制、「言論の自由よりもコミュニティの保護」を優先し、強力なコンテンツモデレーションを行うことを明言していたインスタンスでした。Mozilla製Mastodonインスタンスのベータテストがスタート、「中立」を捨ててモデレーションに特化する攻めの姿勢が明確に - GIGAZINEMastodonはFacebookやXなどとは異なる分散型のSNSなので、Mozilla.socialが終了しても、ユーザーはコンテンツやフォロワーを維持したまま、他のインスタンスへ移行することが可能です。なお、別のインスタンスからMozilla.socialに移行したアカウントの場合、そのまま元のインスタンスに戻ろうとするとフォロワーが引き継がれないことがあるとのこと。この場合、暫定的に他のインスタンスに移行した上で、元のサーバーへ移行すると問題を回避できる可能性が上がるそうです。Mozilla.socialでのアクティビティを保存したい人は、2024年12月17日のサービス終了までにダウンロードを行ってください。Log in - Mozilla.socialhttps://mozilla.social/auth/sign_inちなみに、ニュースサイト・TechCrunchの報告によると、最も人気のある公式インスタンスのMastodon.socialのアクティブユーザー数が月間24万7500だったのに対して、Mozilla.socialのアクティブユーザー数はわずか300弱だったとのことです。