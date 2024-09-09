ÃæÇ¯Ì¤º§ÃËÀ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡ÄÂç³Ø¶µ¼ø¤¬ÆüËÜ¿Í90Ëü¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿"¹¬¤»¤ÎÊýÄø¼°"
¢£¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÇ¯Îð¤È¸Ä¿ÍÂ°À¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦
¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤ÞÊýË¡¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¤ä¸Ä¿ÍÂ°À¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¤Ë¿ô¸Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÀâ¤¯¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤ÏÇ¯Îð¡¢½êÆÀ¤ä²ÈÂ²¾õ¶·¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿ÍÂ°À¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬´ë²è¡¢Àß·×¡¢Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¡¡³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î6Ç¯Ê¬¤Î²óÅú¼Ô¡Ê92Ëü3456Ì¾¡Ë¤Î¸ÄÉ¼¥Ç¡¼¥¿¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤«¤é¡¢ÃË½÷¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¤Î¼ç´ÑÅª¹¬Ê¡ÅÙ¡ÊºÇÄã1¡¢ºÇÂç10¡Ë¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤è¤ê¤â¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÃË½÷¤Ç¤Ï¾ï¤Ë½÷À¤Î¤Û¤¦¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢30ºÐÁ°¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î¸å´Ë¤ä¤«¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¡¢55ºÐÁ°¸å¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤À¤¬¡¢20ºÐ°Ê¹ß°ì´Ó¤·¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤è¤¦¤Ê30ºÐÁ°¸å¤Î»³¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢50ºÐÁ°¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¡¢ÃæÇ¯¤ÎÌ¤º§ÃËÀ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¹¬Ê¡ÅÙ¤òÅý·×Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿
¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¡×¡Ö´¶¼Õ¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ä»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ç¯¼ý¤ä»ñ»º¤Ê¤É¤Ï¹¬Ê¡¤È´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î²áµî¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¡Ö½»¤Þ¤¤¤¬¼ç´ÑÅª¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡Ê2018Ç¯¡Ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2023¡ÒÁíÉ¾¥ì¥Ý¡¼¥È¢¡Ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.54¾å¤²¤ë
¿ÞÉ½2¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤òÌÜÅªÊÑ¿ô¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¸Ä¿ÍÂ°ÀÅù¤òÀâÌÀÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆËÜ¹Æ¤Î¤¿¤á¤Ë²óµ¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É½¤Î³Æ¹àÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢ÃåÌÜ¤¹¤ë¹àÌÜ°Ê³°¤¬Á´¤ÆÆ±¤¸¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¡¢ÃåÌÜ¤¹¤ë¹àÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æyes¤Î¾ì¹ç¤Ë¡ÊÃÏ°è¡¦·úÊª¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂ¤Î¾ì¹ç¤ÏËþÂÅÙ¤¬1ÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÊÑÆ°¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ò¼á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦40ºÐÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èæ³Ó¤Î´ð½à¤È¤·¤¿20ºÐÂå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬0.28Äã¤¤
¡¦·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬0.54¹â¤¤
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬0.16¹â¤¤
¡¦¶âÍ»»ñ»º¤¬5000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èæ³Ó¤Î´ð½à¤È¤·¤¿¶âÍ»»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬0.15¹â¤¤
¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤Ê¹àÌÜ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦²ÈÂ²´Ø·¸¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.76²¡¤·¾å¤²¤ë
¡¦Ì¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.66²¡¤·¾å¤²¤ë
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.31²¡¤·¾å¤²¤ë
¡¦»Å»ö¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.31²¡¤·¾å¤²¤ë
¡¦·ò¹¯¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.22²¡¤·¾å¤²¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¹àÌÜ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¼Î®¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.62²¡¤·²¼¤²¤ë
¡¦ÆüËÜ¤Ï³Êº¹¼Ò²ñ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.23²¡¤·²¼¤²¤ë
¡¦»äÀ¸³è¤è¤ê¤â»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò0.12²¡¤·²¼¤²¤ë
¢£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÇÉ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤
¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢10ÅÀËþÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï6.52¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤¬5.45¡¢Ì¤º§½÷À¤¬6.03¡¢´ûº§ÃËÀ¤¬6.86¡¢´ûº§½÷À¤¬7.05¤À¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î¥×¥é¥¹0.31¤Ï¾®¤µ¤Ê±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤Î¥×¥é¥¹0.66¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Î´ûº§¼Ô¤ÈÌ¤º§¼Ô¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É½¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³ØÎò¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ê°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢´ûº§ÃËÀ¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¦¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢´ûº§½÷À¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢´ûº§½÷À¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¸½¶âÍøÍÑÇÉ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢Ì¤º§ÃËÀ¡¢Ì¤º§½÷À¤Ç¤ÏÍ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÇÉ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¡£
¡¦°û¼ò½¬´·¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¦³°¿©½¬´·¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¡£
¢£Ì¤º§ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ä»Å»ö¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤
É½¤Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¡¢Ì¤º§ÃËÀ¡¢Ì¤º§½÷À¡¢´ûº§ÃËÀ¡¢´ûº§½÷À¤Î5¤Ä¤ÎÂ°À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦50ºÐÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§½÷À¤ÇÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤¡£
¡¦Ç¯¼ý¤¬1200Ëü±ß°Ê¾å1500ËüÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¡¦Ç¯¼ý¤¬1500Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§ÃËÀ¡¢Ì¤º§½÷À¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¡¦¶âÍ»»ñ»º¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¡¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬90Ê¬°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢´ûº§½÷À¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¡¦²ÈÂ²´Ø·¸¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢´ûº§½÷À¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¯¡¢Ì¤º§ÃËÀ¡¢Ì¤º§½÷À¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¡£
¡¦»Å»ö¤Ë¤ÏÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§ÃËÀ¡¢Ì¤º§½÷À¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¡¦¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥×¥é¥¹±Æ¶Á¤Ï¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤ÇÈæ³ÓÅªÂç¤¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¤º§ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ä»ñ»º¡¢»Å»ö¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÀÊÌ¤ä·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ¤Î±Æ¶Á¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã²½¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹¬¤»¤ÎÊýÄø¼°¤Ï°Õ³°¤È¾¼ÏÂ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»Å»ö¤Ë¤¤¤½¤·¤ß¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¡¢¿Æ¤ä·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢Ì¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤º¤ËÀ¸³è¤¹¤ì¤Ð¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤È»ñ»º¤ò»ý¤Á¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¡Ö·ëº§¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÆþ¤È»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÅý·×Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ä·úÊª¤ËËþÂ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤º¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½êÆÀ¿å½à¤¬¡ÊÆ±»þ¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ëº§°ùÎ¨¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤·¤ÆÎÉ¤¤³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤½¤ÎÁ°Äó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤ß¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¹¬¤»¤ÎÊýÄø¼°¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¼ÏÂ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
----------
½¡ ·ò¡Ê¤½¤¦¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
Îïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø
Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¹©³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡¦IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£1965Ç¯ËÌ¶å½£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶å½£¹©¶ÈÂç³Øµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£ÄÌ¿®»ö¶È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¢ISIZE½»Âð¾ðÊó¡¦FoRent.jpÊÔ½¸Ä¹Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥·¥å¥¢¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È½»¤Þ¤¤¸¦µæ½êÄ¹¡¢ÂçÅì·úÂ÷ÄÂÂßÌ¤Íè¸¦µæ½êÄ¹¡¦AI-DX¥é¥Ü½êÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯4·î¤è¤êÎïß·Âç³Ø¶µ¼ø¡¢AI¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤ÏÅÔ»Ô·×²è¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡£
----------
¡ÊÎïß·Âç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø ½¡ ·ò¡Ë