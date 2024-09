10月8日よりNHK総合で放送がスタートする窪田正孝主演のドラマ10『宙わたる教室』のキービジュアルが公開された。

参考:小林虎之介、伊東蒼、木村文乃、中村蒼ら、窪田正孝主演『宙わたる教室』出演決定

本作は、大阪府のとある定時制高校の科学部が、2017年に科学研究の発表会「日本地球惑星科学連合大会・高校生の部」で優秀賞を受賞し、「はやぶさ2」の基礎実験に参加したという実話を基にした伊与原新の同名小説を映像化する人間ドラマ。映画『愛がなんだ』、NHK特集ドラマ『むこう岸』などの澤井香織が脚本を手がける。

東京・新宿にある定時制高校にはさまざまな事情を抱えた生徒たちが通っていた。負のスパイラルから抜け出せない不良の柳田岳人(小林虎之介)、授業についていくことを諦めかけた、フィリピン人の母と日本人の父を持つ越川アンジェラ(ガウ)、起立性調節障害を抱え、保健室登校を続ける名取佳純(伊東蒼)、青年時代、高校に通えず働くしかなかった長嶺省造(イッセー尾形)。年齢もバックグラウンドもバラバラな彼らの元に、謎めいた理科教師の藤竹叶(窪田正孝)が赴任してくる。藤竹の導きにより、彼らは教室に「火星のクレーター」を再現する実験で学会発表を目指すが、自身が抱える障害、家庭内の問題、断ち切れない人間関係など様々な困難が立ちはだかる。

東新宿高校に赴任した34才の理科教師・藤竹叶を窪田が演じるほか、小林虎之介、伊東蒼、ガウ、田中哲司、木村文乃、中村蒼、イッセー尾形がキャストに名を連ねている。

キービジュアルのデザインは、映画『キングダム』、ドラマ『海のはじまり』(フジテレビ系)、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などのビジュアルを手がけた吉良進太郎が担当。主人公・藤竹を中心に、生徒たちが未来を切り拓いていく希望が込められたビジュアルとなっている。吉良は、「想像すれば実現する。科学の楽しさ、学びの面白さを気づかせ、ビジョンを現実にする奇跡の物語をビジュアルに込めました!」とコメントを寄せている。

また、主題歌がLittle Glee Monsterの「Break out of your bubble」に決定。“多様”と“調和”がテーマである本作を体現できるアーティストとして抜擢された。Little Glee Monsterは、「このお話を頂いたときは、主題歌を任せてくださったドラマ制作の皆さまの期待に応えられるような、作品に負けないような歌を届けなければいけないなと思いました」と意気込みを述べた。

劇伴音楽は、井上典政、山田剛、片木希依の3人のメンバーで構成されるjizueが担当。本作では3人それぞれが作曲する異なる個性の楽曲が、登場人物たちの繊細な思いを表現した。さらに教室の片隅で始まった挑戦が宙(そら)へと広がるスケール感を表すために、jizueに加え、ストリングスセクション、木管セクション、金管セクションの編成で収録されている。

コメント●Little Glee Monster「Break out of your bubble」(主題歌)ドラマ10『宙わたる教室』主題歌を担当させていただくLittleGleeMonsterです。『宙わたる教室』という素敵な作品と熱いドラマ関係者の皆さまとご一緒できて大変光栄です! このお話を頂いたときは、主題歌を任せてくださったドラマ制作の皆さまの期待に応えられるような、作品に負けないような歌を届けなければいけないなと思いました。今回、主題歌で歌わせていただく「Breakoutofyourbubble」という楽曲は、私たちの歌で物語を彩れるよう、LittleGleeMonster6人の“多様”と“調和”=“ハーモニー”を存分に盛り込みました。ぜひ、ドラマと楽曲を共に楽しんでいただけたら嬉しいです!

●jizue(劇伴音楽)素晴らしい原作、脚本、スタッフの方々とご一緒できたことを心から光栄に思います。企画書の段階で既に感動しすぎていた私たちにとって、日々次の台本を待ち遠しく感じながらの制作となりました。窪田正孝さんが演じる教師・藤竹はもちろん、生徒の皆さんの個性や魅力に僕たちの音楽がどう寄り添えるか、実際に撮影現場にも伺ったり、スタッフの方々とも意思疎通を図りながら進められたことで、より良い形になったのではないかなと思います。ドラマスタートまで、いよいよ約一カ月。ぜひ映像と一緒に私たちの音楽も楽しんでいただけたら嬉しいです。

(文=リアルサウンド編集部)